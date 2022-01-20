Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 20 de enero de 2022

20/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 2241 casos nuevos en la provincia, de los cuales 2220 se diagnosticaron por laboratorio y 21 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 340 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 137.643 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 111.008, lo que representa el 81%.

Hay 148 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 81% no vacunados) y 59 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2928.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Fecha: 20-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 98 1627 6198
Cachi 44 412 1253
Cafayate 19 627 2735
Capital 1210 22630 69564
Cerrillos 83 1508 4792
Chicoana 49 872 2700
Gral. Güemes 71 1587 4491
Gral. San Martín 97 2972 9829
Guachipas 18 130 420
Iruya 1 130 717
La Caldera 41 701 2079
La Candelaria 26 217 794
La Poma 4 80 187
La Viña 20 434 1465
Los Andes 34 398 1007
Metán 85 1273 5287
Molinos 10 236 896
Orán 95 4367 10973
Rivadavia 61 685 2275
Rosario de la Frontera 72 787 3219
Rosario de Lerma 80 1494 4724
San Carlos 1 205 979
Santa Victoria 22 263 1059
TOTAL 2241 43635 137643
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 20/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 98 1627 6198
AGUA CALIENTE 0 0 4
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 3 216 894
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 8 13
CORONEL MOLLINEDO 1 24 96
CORONEL OLLEROS 7 28 61
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 19 212 859
GAONA 7 65 267
GENERAL PIZARRO 0 27 90
JOAQUIN V. GONZALEZ 45 867 2857
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 10 135 880
LUIS BURELA 1 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 4 27 85
PIQUETE CABADO 1 8 24
RIO DEL VALLE 0 5 48
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 44 412 1253
CACHI 39 340 1081
CACHI ADENTRO 1 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 4 66 150
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 19 627 2735
CAFAYATE 19 624 2715
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1210 22630 69564
ATOCHA 2 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 1 4 39
SALTA 1150 21677 66371
VILLA SAN LORENZO 57 909 3006
DEPARTAMENTO CERRILLOS 83 1508 4792
CERRILLOS 68 1134 3430
LA ISLA 0 0 17
LA MERCED 11 321 1168
SAN AGUSTIN 4 53 177
DEPARTAMENTO CHICOANA 49 872 2700
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 5
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 14 322 990
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 35 524 1634
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 71 1587 4491
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 5 12
CAMPO SANTO 12 191 660
COBOS 0 25 58
EL BORDO 2 128 433
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 57 1237 3319
PALOMITAS 0 0 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 97 2972 9829
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 2 514 1750
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 34 122
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 0 3
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 6 37
DRAGONES 2 35 175
EMBARCACION 26 674 1473
GENERAL BALLIVIAN 2 47 165
GENERAL MOSCONI 19 269 840
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 2 5 14
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 181 1213
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 38 1193 3958
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 18 130 420
GUACHIPAS 18 130 420
DEPARTAMENTO IRUYA  1 130 717
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 3 26
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 1 94 479
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 41 701 2079
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 1 1 2
LA CALDERA 18 271 664
LA CALDERILLA 0 3 30
VAQUEROS 22 426 1379
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 26 217 794
CEIBAL 0 2 32
EL TALA 18 126 414
EL JARDIN 4 34 180
LA CANDELARIA 4 55 168
DEPARTAMENTO LA POMA 4 80 187
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 2 10 33
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 2 66 134
DEPARTAMENTO LA VIÑA 20 434 1465
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 8 244 971
LA VIÑA 11 174 433
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 1 15 57
DEPARTAMENTO LOS ANDES 34 398 1007
OLACAPATO 4 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 27 302 756
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 27 55
TOLAR GRANDE 1 55 166
DEPARTAMENTO METÁN 85 1273 5287
AGUA BLANCA 0 0 8
EL GALPON 9 121 721
EL TUNAL 0 13 53
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 15 65
METAN VIEJO 1 7 53
RIO PIEDRAS 1 26 137
SAN JOSE DE METAN 74 1090 4237
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 10 236 896
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 7 29
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 9 40
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 2 13 91
LURACATAO 0 11 41
MOLINOS 6 64 365
SECLANTAS 2 124 285
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 95 4367 10973
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 49 146
COLONIA SANTA ROSA 8 268 881
EL TABACAL 1 29 61
HIPOLITO YRIGOYEN 8 411 1083
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 9 438 929
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 65 3062 7600
URUNDEL 3 110 269
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 61 685 2275
ALTO DE LA SIERRA 0 6 48
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 26
CORONEL JUAN SOLA 4 100 538
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 5 7
LA UNION 19 142 394
LOS BLANCOS 3 18 83
MISION LA PAZ 0 1 4
PLUMA DE PATO 2 13 33
RIVADAVIA 14 111 487
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 1 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 18 202 539
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 72 787 3219
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 11 47
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 4 23
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 72 767 3053
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 80 1494 4724
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 25 530 1815
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 6 186 646
ROSARIO DE LERMA 49 769 2233
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 205 979
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 24 228
ANIMANA 0 57 211
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 1 111 461
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 22 263 1059
ACOYTE 0 0 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 3 136 311
MECOYITA 0 0 7
NAZARENO 2 73 403
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 17 53 241
TOTALES 2241 43635 137643

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