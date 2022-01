Sofía Sierra: “Es urgente contar con un plan de contingencia para paliar la problemática del agua”

“Nos urge dar soluciones a toda la población que sufre altísimas olas de calor y no tiene agua ni para lavarse la cara. Nos urge también, porque estamos atravesando una pandemia y una grave problemática de salud generada por los crecientes casos de salmonella, que se combaten con higiene y para lo cual, el agua es necesaria”, dijo Sofía Sierra, diputada provincial del PRO, tras participar de la Mesa del Agua convocada por el Enresp.

Luego de la reunión, en la que participaron representantes de los distintos poderes del Estado, la diputada consideró que se deben articular esfuerzos y generar de manera urgente un plan de contingencia. “Hay que poner a disposición los camiones cisterna para paliar esta situación tan angustiante”, dijo.

Por otro lado, Sierra se refirió al diagnóstico presentado por Aguas del Norte sobre la situación actual del servicio: “Siempre son lindos de escuchar los anuncios de obras y, que haya un diagnóstico, es un avance sumamente importante. Salta es una provincia que tiene el recurso natural para abastecer a toda la ciudadanía sin inconvenientes, por lo que cualquier obra de infraestructura que haga llegar el recurso al domicilio, es más que bienvenida y urgentemente necesaria”.

Además, agregó: “Es increíble que el 55% del agua producida se desperdicie en las redes por falta de mantenimiento y también que solo el 30% de los usuarios en Salta tengan medidor, por lo que no hay conciencia real de su costo: mientras unos no tienen nada, otros riegan el pasto con agua potable, pagando ambos lo mismo”, enfatizó. “Claramente es una injusticia, pero es responsabilidad del Estado que esto no pase. Debemos sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del cuidado de este prestigioso recurso”.

Sierra adelantó que seguirá trabajando en las siguientes mesas para hacer el seguimiento de lo urgente y para realizar los aportes necesarios que conduzcan a una solución para la ciudadanía.

* foto gentileza Aguas del Norte