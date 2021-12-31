Reporte Provincial de casos de coronavirus del día viernes 31 de diciembre

31/12/2021

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 932 casos nuevos en la provincia, de los cuales 926 se diagnosticaron por laboratorio y 6 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 428 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 92.813 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 86.504, lo que representa el 93%.

Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 37 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2799.

Mañana sábado 1 de enero, no se emitirá el reporte COVID-19. Los casos notificados serán acumulados en el reporte del día domingo.

Fecha: 31/12/2021 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 3868 4560
Cachi 1 750 838
Cafayate 1 1519 2101
Capital 531 35752 46296
Cerrillos 32 2283 3259
Chicoana 5 1486 1806
Gral. Güemes 22 1694 2880
Gral. San Martín 64 4614 6733
Guachipas 2 249 289
Iruya 0 466 586
La Caldera 12 1111 1354
La Candelaria 6 541 575
La Poma 0 72 107
La Viña 5 799 1021
Los Andes 3 378 608
Metán 9 3461 3997
Molinos 1 592 659
Orán 197 3828 6377
Rivadavia 3 1345 1583
Rosario de la Frontera 6 2209 2429
Rosario de Lerma 17 2316 3200
San Carlos 3 614 774
Santa Victoria 7 733 781
TOTAL 932 70680 92813
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 31/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 3868 4560
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 557 678
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 603 645
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 1632 1983
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 609 744
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 54 58
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 33 43
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 1 750 838
CACHI 1 677 739
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 58 83
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 1519 2101
CAFAYATE 1 1505 2084
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 531 35752 46296
ATOCHA 0 78 96
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 34 35
SALTA 496 34005 44106
VILLA SAN LORENZO 35 1625 2047
DEPARTAMENTO CERRILLOS 32 2283 3259
CERRILLOS 28 1617 2272
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 4 559 846
SAN AGUSTIN 0 93 124
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 1486 1806
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 3 527 661
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 2 914 1097
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 22 1694 2880
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 4 7
CAMPO SANTO 0 276 469
COBOS 0 25 33
EL BORDO 0 163 304
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 22 1220 2059
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 64 4614 6733
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 8 919 1231
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 73 88
CAMPICHUELO 0 5 7
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 1 592 791
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 12 390 561
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 9 9
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 648 1026
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 35 1669 2670
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 249 289
GUACHIPAS 2 249 289
DEPARTAMENTO IRUYA  0 466 586
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 316 384
ISLA DE CAÑAS 0 47 98
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 12 1111 1354
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 3 331 391
LA CALDERILLA 0 26 27
VAQUEROS 9 749 931
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 6 541 575
CEIBAL 0 30 30
EL TALA 3 261 288
EL JARDIN 3 144 144
LA CANDELARIA 0 106 113
DEPARTAMENTO LA POMA 0 72 107
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 23 23
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 799 1021
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 554 723
LA VIÑA 3 212 253
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 30 42
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 378 608
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 256 453
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 19 28
TOLAR GRANDE 2 90 111
DEPARTAMENTO METÁN 9 3461 3997
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 2 539 599
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 47 50
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 1 90 111
SAN JOSE DE METAN 6 2701 3131
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 592 659
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 31 31
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 1 272 301
SECLANTAS 0 138 160
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 197 3828 6377
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 58 97
COLONIA SANTA ROSA 7 301 603
EL TABACAL 1 19 31
HIPOLITO YRIGOYEN 14 538 657
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 9 373 490
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 166 2419 4336
URUNDEL 0 116 159
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 1345 1583
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 1 330 437
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 2 2
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 61 65
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 0 347 374
SAN PATRICIO 0 3 5
SANTA MARIA 0 12 14
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 2 274 334
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 6 2209 2429
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 35 36
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 6 2067 2283
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 17 2316 3200
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 7 874 1274
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 4 354 456
ROSARIO DE LERMA 6 1069 1449
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 614 774
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 1 131 204
ANIMANA 2 111 154
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 309 350
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 7 733 781
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 7 140 160
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 319 330
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 181 188
TOTALES 932 70680 92813

fuente: MSP Salta

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