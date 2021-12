Desde el 1 de enero del 2022 los mayores de 13 años deberán acreditar el pase sanitario

El Comité Operativo de Emergencia (COE) se reunió con el objetivo de analizar las medidas que regirán desde el 1 de enero de 2022 en la provincia, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica por COVID-19.

Se determinó continuar con un esquema de medidas que mantengan una normalidad controlada, donde ninguna actividad se encuentre suspendida, y sólo algunas funcionen con ciertas limitaciones para garantizar la prevención de los contagios. Las mismas tendrán vigencia hasta el 14 de enero.

“En la provincia continuaremos con la aplicación del pase sanitario, que fue acordado por el Consejo Federal de Salud, para actividades masivas de mayor riesgo epidemiológico y sanitario pero bajamos la edad a partir de los 13 años», señaló el presidente del COE, Juan José Esteban.

«Pedimos responsabilidad a la sociedad y a los empresarios para que cumplan y hagan cumplir las normativas vigentes. El trabajo conjunto es fundamental para que podamos mantener esta normalidad controlada», señaló el Ministro.

Los mayores de 13 años que concurran a locales gastronómicos, casinos y salas de juegos afines, salones de eventos, locales bailables, público en eventos deportivos y recreativos, gimnasios, cines y teatros, catamaranes y eventos masivos, deberán acreditar el esquema completo de vacunación por las aplicaciones Mi Argentina o CUIDAR; excepcionalmente se podrá presentar carnet de vacunación en soporte papel para poder ingresar a estos espacios.

Durante el encuentro se determinó mantener aforos: como regla general se mantiene la habilitación del 100% del aforo en aquellas situaciones donde no concurran más de mil personas.

Esta regla general no aplica a locales bailables, salones de eventos, eventos masivos de más de 1000 personas y público en eventos deportivos federados, donde el aforo máximo permitido es del 70% de la capacidad autorizada.

Se recuerda que deben contar con la autorización previa del COCS. La solicitud de autorización debe presentarse 96 horas previas a la fecha del evento.

Los Municipios complementariamente deberán asumir, dentro del marco de sus competencias, el control del cumplimiento de las disposiciones y protocolos vigentes, para todo evento masivo de más de mil personas.

El secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, rectificó el compromiso de la Cartera para reforzar los controles de la Policía en un trabajo conjunto con la Municipalidad. «También le pedimos compromiso a los empresarios para que acompañen estas medidas controlando y haciendo cumplir las medidas vigentes; de esa manera la economía pueda seguir funcionando y sin restricciones».

El resto de las actividades continúan vigentes, sin modificaciones:

Uso de barbijo: No es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano, es decir, cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran muchas personas, a más de dos metros de distancia. Es obligatorio en espacios cerrados como escuelas, supermercados, lugares bailables y gastronómicos, cines, teatros, transporte público, ámbito laboral, eventos masivos y en espacios abiertos compartidos.

Casinos y salas de juego: Podrán funcionar al 70% de su capacidad.

Gimnasios: Pueden funcionar al 100% de su capacidad, sin restricción de capacidad.

Catamaranes: Pueden funcionar al 100% de su capacidad, sin restricción de capacidad.

Corredores internacionales seguros

La provincia de Salta cuenta con dos pasos habilitados para el arribo de argentinos, residentes y extranjeros no residentes, los mismos son:

Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

Paso Internacional Profesor Salvador Mazza – Yacuiba.

Los requisitos para argentinos y residentes que deseen ingresar por alguno de estos pasos son:

Presentar esquema de vacunación completo, la última dosis debe ser inoculada 14 días antes del ingreso.

PCR negativo 72 horas previas.

Si la persona no tiene esquema de vacunación completo, deberá aislarte 7 días y realizarse un PCR al séptimo día de ingreso, que de dar negativo recibe el alta.

Presentar una declaración jurada para ingresar, la misma está disponible en: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php

Los niños y niñas sin vacunación completa están eximidos de realizar el aislamiento y no deben realizarse el test PCR al séptimo día.

Los extranjeros que no residen en Argentina, que ingresen por motivos turísticos deben seguir los siguientes pasos para quedar eximidos de realizar cuarentena: Presentar esquema de vacunación completo. PCR negativo 72 horas previas al arribo. Seguro de salud de COVID-19, que contemple internación, seguimiento y traslado.



Aquellas personas domiciliadas a 50 kilómetros de la frontera Salvador Mazza-Yacuiba, que deseen ingresar al país sin realizar aislamiento obligatorio deben presentar:

Test de antígenos realizado dentro de las 24 horas previas y/o test PCR negativo en las 72hs anteriores.

Acreditar domicilio (hasta a 50 km del corredor seguro).

Esquema de vacunación completo de al menos 14 días antes del ingreso.

fuente: MSP Salta