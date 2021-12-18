Reporte Provincial de casos de coronavirus del día sábado 18 de diciembre

18/12/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 86 casos nuevos en la provincia, de los cuales 85 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 186 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 89.472 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 85.040 , lo que representa el 95%.

Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 29 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2774.

Se infromó que mañana, domingo 19, no se emitirá el reporte COVID-19. Los casos notificados serán acumulados en el reporte del día lunes.

Fecha: 18/12/2021 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3833 4525
Cachi 0 738 826
Cafayate 0 1510 2092
Capital 40 33851 44395
Cerrillos 5 2156 3132
Chicoana 2 1446 1766
Gral. Güemes 2 1627 2813
Gral. San Martín 12 4358 6477
Guachipas 2 232 272
Iruya 0 465 585
La Caldera 3 1052 1295
La Candelaria 0 506 540
La Poma 0 70 105
La Viña 0 775 997
Los Andes 0 364 594
Metán 5 3415 3951
Molinos 0 590 657
Orán 6 3285 5834
Rivadavia 0 1329 1567
Rosario de la Frontera 0 2184 2404
Rosario de Lerma 8 2227 3111
San Carlos 0 606 766
Santa Victoria 1 720 768
TOTAL 86 67339 89472
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 18/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3833 4525
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 554 675
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1612 1963
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 605 740
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 738 826
CACHI 0 666 728
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1510 2092
CAFAYATE 0 1496 2075
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 40 33851 44395
ATOCHA 0 75 93
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 33 34
SALTA 33 32225 42326
VILLA SAN LORENZO 7 1508 1930
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 2156 3132
CERRILLOS 5 1517 2172
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 0 537 824
SAN AGUSTIN 0 88 119
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 1446 1766
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 2 510 644
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 891 1074
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1627 2813
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 1 271 464
COBOS 0 25 33
EL BORDO 0 161 302
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 1 1161 2000
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 12 4358 6477
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 1 892 1204
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 69 84
CAMPICHUELO 0 5 7
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 2 573 772
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 2 337 508
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 9 9
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 614 992
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 5 1550 2551
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 232 272
GUACHIPAS 2 232 272
DEPARTAMENTO IRUYA  0 465 585
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 316 384
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 1052 1295
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 322 382
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 3 700 882
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 506 540
CEIBAL 0 30 30
EL TALA 0 243 270
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 775 997
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 542 711
LA VIÑA 0 202 243
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 28 40
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 364 594
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 252 449
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 81 102
DEPARTAMENTO METÁN 5 3415 3951
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 2 536 596
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 47 50
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 89 110
SAN JOSE DE METAN 3 2659 3089
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 590 657
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 0 138 160
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 6 3285 5834
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 51 90
COLONIA SANTA ROSA 0 280 582
EL TABACAL 1 17 29
HIPOLITO YRIGOYEN 1 474 593
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 357 474
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1987 3904
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1329 1567
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 329 436
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 2 2
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 61 65
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 0 345 372
SAN PATRICIO 0 3 5
SANTA MARIA 0 12 14
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 261 321
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2184 2404
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 34 35
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2043 2259
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 2227 3111
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 4 835 1235
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 337 439
ROSARIO DE LERMA 4 1036 1416
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 606 766
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 129 202
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 720 768
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 129 149
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 319 330
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 179 186
TOTALES 86 67339 89472

fuente: MSP Salta

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