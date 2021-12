Capital: como será la recolección de la basura en Navidad y Año Nuevo

Para la festividad de Navidad:

El viernes 24/12 solo habrá servicio de recolección de residuos en aquellos barrios y zonas que, diariamente, tienen servicio matutino.

El sábado 25/12, día de Navidad, no habrá ningún servicio en toda la jornada.

El domingo 26/12 los servicios se reanudarán en el horario nocturno.

Para la festividad del Año Nuevo:

El viernes 31/12 solo habrá servicio de recolección de residuos en aquellos barrios y zonas que, diariamente, tienen servicio matutino.

El sábado 1/1, primer día del año, no habrá ningún servicio.

El domingo 2/1 la recolección de residuos se reanudará en el horario nocturno.

Se solicita a los vecinos no sacar residuos los días en que no habrá recolección para mantener la ciudad limpia.

A comerciantes y sector gastronómico, se les ruega no acumular residuos en las calles en los días en que no habrá recolección.

Cabe recordar que, los trabajadores de Agrotécnica Fueguina dedicados cada día a la higiene urbana tienen sólo 4 feriados al año: Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo y Día del Trabajador. Por eso, pedimos solidaridad con ellos para que puedan compartir las fiestas con sus familias y amigos.