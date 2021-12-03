Reporte Provincial de casos de coronavirus del día viernes 3 de diciembre
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 91 casos nuevos en la provincia, de los cuales 79 se diagnosticaron por laboratorio y 12 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 220 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 88.328 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 83.878, lo que representa el 95%.
Hay 70 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 29 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2744.
|Fecha: 03/12/2021 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|Anta
|0
|3828
|4520
|Cachi
|1
|731
|819
|Cafayate
|2
|1507
|2089
|Capital
|39
|33307
|43851
|Cerrillos
|4
|2111
|3087
|Chicoana
|3
|1432
|1752
|Gral. Güemes
|1
|1609
|2795
|Gral. San Martín
|20
|4163
|6282
|Guachipas
|1
|214
|254
|Iruya
|0
|464
|584
|La Caldera
|3
|1031
|1274
|La Candelaria
|0
|505
|539
|La Poma
|0
|70
|105
|La Viña
|0
|768
|990
|Los Andes
|0
|358
|588
|Metán
|4
|3361
|3897
|Molinos
|0
|587
|654
|Orán
|3
|3207
|5756
|Rivadavia
|1
|1305
|1543
|Rosario de la Frontera
|2
|2178
|2398
|Rosario de Lerma
|7
|2137
|3021
|San Carlos
|0
|606
|766
|Santa Victoria
|0
|716
|764
|TOTAL
|91
|66195
|88328
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 03/12/2021
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|0
|3828
|4520
|AGUA CALIENTE
|0
|3
|4
|ALGARROBAL
|0
|3
|3
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|554
|675
|BALBUENA
|0
|1
|1
|CEIBALITO
|0
|5
|5
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|64
|71
|CORONEL OLLEROS
|0
|30
|33
|EL ARENAL
|0
|3
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|597
|639
|GAONA
|0
|194
|202
|GENERAL PIZARRO
|0
|55
|63
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|1612
|1965
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|1
|LAS LAJITAS
|0
|600
|733
|LUIS BURELA
|0
|4
|4
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|53
|57
|PIQUETE CABADO
|0
|15
|16
|RIO DEL VALLE
|0
|32
|42
|TOLLOCHE
|0
|3
|3
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|731
|819
|CACHI
|1
|659
|721
|CACHI ADENTRO
|0
|8
|8
|COLTE
|0
|4
|4
|EL BARRIAL
|0
|1
|2
|LAS TRANCAS
|0
|1
|1
|PAYOGASTA
|0
|57
|82
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|2
|1507
|2089
|CAFAYATE
|2
|1493
|2072
|DIVISADERO
|0
|0
|1
|LAS CONCHAS
|0
|2
|2
|TOLOMBOM
|0
|12
|13
|YACOCHUYA
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|39
|33307
|43851
|ATOCHA
|0
|72
|90
|CASTELLANOS
|0
|4
|6
|LAS COSTAS
|0
|6
|6
|LA CIENAGA
|0
|31
|32
|SALTA
|37
|31717
|41818
|VILLA SAN LORENZO
|2
|1477
|1899
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|4
|2111
|3087
|CERRILLOS
|4
|1478
|2133
|LA ISLA
|0
|14
|17
|LA MERCED
|0
|533
|820
|SAN AGUSTIN
|0
|86
|117
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|3
|1432
|1752
|AGUA NEGRA
|0
|5
|5
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|4
|4
|BELLA VISTA
|0
|5
|5
|CALVIMONTE
|0
|1
|1
|CHICOANA
|1
|503
|637
|CHIVILME
|0
|1
|1
|EL CARRIL
|2
|884
|1067
|EL MOLLAR
|0
|10
|13
|EL TIPAL
|0
|3
|3
|ESCOIPE
|0
|11
|11
|LAS MORAS
|0
|2
|2
|PULARES
|0
|2
|2
|QUEBRADA DE ESCOIPE
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|1
|1609
|2795
|CABEZA DE BUEY
|0
|2
|2
|BETANIA
|0
|3
|6
|CAMPO SANTO
|0
|268
|461
|COBOS
|0
|24
|32
|EL BORDO
|0
|160
|301
|EL PRADO
|0
|1
|2
|EL SAUCE
|0
|1
|2
|GENERAL GUEMES
|1
|1148
|1987
|PALOMITAS
|0
|2
|2
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|20
|4163
|6282
|ACAMBUCO
|0
|2
|5
|AGUARAY
|1
|871
|1183
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|66
|81
|CAMPICHUELO
|0
|4
|6
|CAMPO DURAN
|0
|1
|3
|CARBONCITO
|0
|1
|4
|CORONEL CORNEJO
|0
|30
|31
|DRAGONES
|0
|132
|139
|EMBARCACION
|2
|561
|760
|GENERAL BALLIVIAN
|1
|102
|118
|GENERAL MOSCONI
|1
|314
|485
|HICKMAN
|1
|24
|30
|MISION CHAQUEÑA
|0
|8
|8
|PADRE LOZANO
|0
|9
|11
|PIQUIRENDA
|0
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|7
|585
|963
|RECAREDO
|0
|5
|5
|TARTAGAL
|7
|1446
|2447
|TONONO
|0
|1
|1
|YACUI
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|1
|214
|254
|GUACHIPAS
|1
|214
|254
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|464
|584
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|7
|7
|CHIYAYOC
|0
|1
|1
|COLANZULI
|0
|23
|23
|CORTADERAS
|0
|12
|12
|IRUYA
|0
|315
|383
|ISLA DE CAÑAS
|0
|46
|97
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|2
|LAS CAPILLAS
|0
|2
|2
|SAN ISIDRO DE IRUYA
|0
|13
|13
|PUEBLO VIEJO
|0
|4
|4
|RODEO COLORADO
|0
|33
|33
|VIZCARRA
|0
|7
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|3
|1031
|1274
|ISLA DE BAQUEROS
|0
|4
|4
|CAMPO ALEGRE
|0
|1
|1
|LA CALDERA
|0
|318
|378
|LA CALDERILLA
|0
|25
|26
|VAQUEROS
|3
|683
|865
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|505
|539
|CEIBAL
|0
|30
|30
|EL TALA
|0
|242
|269
|EL JARDIN
|0
|131
|131
|LA CANDELARIA
|0
|102
|109
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|70
|105
|CERRO NEGRO
|0
|3
|3
|COBRES
|0
|21
|21
|EL RODEO
|0
|12
|13
|LA POMA
|0
|34
|68
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|768
|990
|AMPASCACHI
|0
|2
|2
|CORONEL MOLDES
|0
|537
|706
|LA VIÑA
|0
|200
|241
|LAS ABRITAS
|0
|1
|1
|TALAPAMPA
|0
|28
|40
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|358
|588
|OLACAPATO
|0
|13
|16
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|249
|446
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|18
|27
|TOLAR GRANDE
|0
|78
|99
|DEPARTAMENTO METÁN
|4
|3361
|3897
|AGUA BLANCA
|0
|3
|8
|EL GALPON
|1
|530
|590
|EL TUNAL
|0
|35
|40
|EL VALLECITO
|0
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|5
|5
|LUMBRERAS
|0
|46
|49
|METAN VIEJO
|0
|33
|45
|RIO PIEDRAS
|0
|88
|109
|SAN JOSE DE METAN
|3
|2614
|3044
|SAN JOSE DE ORQUERA
|0
|7
|7
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|587
|654
|AGUADITA
|0
|2
|2
|ALUMBRE
|0
|20
|22
|AMAICHA
|0
|3
|3
|CUCHIYACO
|0
|30
|30
|COLOME
|0
|7
|7
|CAMPUEL
|0
|1
|1
|EL CHURCAL
|0
|8
|8
|LA PUERTA
|0
|69
|78
|LURACATAO
|0
|26
|30
|MOLINOS
|0
|271
|300
|SECLANTAS
|0
|135
|157
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|6
|7
|TACUIL
|0
|9
|9
|DEPARTAMENTO ORÁN
|3
|3207
|5756
|ABRA GRANDE
|0
|2
|2
|AGUAS BLANCAS
|1
|48
|87
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|277
|579
|EL TABACAL
|0
|16
|28
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|457
|576
|LOS NARANJOS
|0
|2
|2
|PICHANAL
|0
|354
|471
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|2
|1936
|3853
|URUNDEL
|0
|115
|158
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|1305
|1543
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|40
|42
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|24
|24
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|328
|435
|EL DESTIERRO
|0
|2
|2
|EL OCULTAR
|0
|1
|1
|EL SALADO
|0
|1
|1
|LA PUNTANA
|0
|1
|1
|LA UNION
|0
|223
|252
|LOS BLANCOS
|0
|59
|63
|MISION LA PAZ
|0
|2
|3
|PLUMA DE PATO
|1
|16
|20
|RIVADAVIA
|0
|345
|372
|SAN PATRICIO
|0
|2
|4
|SANTA MARIA
|0
|10
|12
|SANTA ROSA
|0
|7
|7
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|244
|304
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|2178
|2398
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|0
|ANTILLA
|0
|33
|34
|ARAGON
|0
|1
|1
|ARENAL VIEJO
|0
|1
|1
|BALBOA
|0
|1
|1
|COPO QUILE
|0
|17
|19
|EL BORDO
|0
|1
|2
|EL POTRERO
|0
|48
|48
|HORCONES
|0
|20
|20
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|2038
|2254
|SAN FELIPE
|0
|4
|4
|SAN LORENZO
|0
|13
|13
|SANTA MARIA
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|7
|2137
|3021
|AGUA CHICA
|0
|4
|5
|CAMPO QUIJANO
|2
|800
|1200
|EL ENCON
|0
|10
|11
|EL ROSAL
|0
|1
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|1
|1
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|3
|3
|LA SILLETA
|0
|330
|432
|ROSARIO DE LERMA
|5
|988
|1368
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|606
|766
|AMBLAYO
|0
|26
|26
|ANGASTACO
|0
|129
|202
|ANIMANA
|0
|109
|152
|CORRALITO
|0
|7
|7
|EL BARRIAL
|0
|23
|23
|ISONZA
|0
|3
|3
|PUCARA
|0
|1
|1
|RUMIARCO
|0
|1
|1
|SAN ANTONIO
|0
|1
|2
|SAN CARLOS
|0
|305
|346
|SANTA ROSA
|0
|1
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|716
|764
|ACOYTE
|0
|2
|6
|ANTIGAL
|0
|0
|1
|CAMPO LA CRUZ
|0
|1
|1
|EL PUESTO
|0
|10
|11
|HORNILLOS
|0
|1
|1
|LA HUERTA
|0
|36
|39
|LOS TOLDOS
|0
|127
|147
|MECOYITA
|0
|7
|7
|NAZARENO
|0
|318
|329
|POSCAYA
|0
|5
|6
|PUCARA
|0
|10
|10
|RODEO PAMPA
|0
|4
|4
|SAN FELIPE
|0
|11
|11
|SANTA CRUZ
|0
|6
|6
|SANTA VICTORIA
|0
|178
|185
|TOTALES
|91
|66195
|88328
fuente: MSP Salta