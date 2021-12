La Organización Mundial de Turismo premió a un pueblo Jujeño como ejemplo de turismo rural

La Organización Mundial de Turismo (OMT) otorgó un premio al pueblo de Caspalá, provincia de Jujuy, durante la 24° Asamblea General desarrollada en Madrid, España. La distinción reconoce a 44 pueblos que son ejemplos notables de destinos de turismo rural con valores culturales y naturales que preservan y promueven los productos y estilos de vida rurales y comunitarios.

“Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales”, aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. “Estamos muy contentos de poder mostrar al mundo nuestras costumbres y nuestro patrimonio cultural, ancestral y milenario”, agregó Natividad Apaza, comisionado municipal de la localidad.

Caspalá se ubica en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy. Está a 3100 m.s.n.m y cuenta con relieve montañoso. Este reconocimiento le permitirá obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages.

El Ministerio de Turismo y Deportes articuló con todas las provincias del país para que participen de la propuesta. Se presentaron localidades que cumplen con un máximo de 15 mil habitantes, situadas en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad.

A la hora de otorgar el premio, la OMT evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor. salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros.

fuente: Ministerio de Turismo y Deportes Nación