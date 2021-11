Trece años de prisión para un sujeto que intentó matar a su expareja disparándole, pero el arma no detonó

Nicolás Nahuel Cabrera (23) fue condenado a trece años de prisión efectiva por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja, por el género y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y desobediencia judicial y lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por el género, todo ello en concurso real.

Cabrera fue condenado por un hecho ocurrido en marzo del año pasado. Fue denunciado por su expareja. La mujer refirió que mantuvo una relación de diez meses con el imputado, con quien tiene un hijo en común. Al momento de la agresión se encontraban separados. Ella se encontraba durmiendo con su hijo cuando recibió un mensaje del acusado, alrededor de las 5.40, donde le avisaba que estaba yendo a su casa y le ordenaba que salga a atenderlo cuando él le toque bocina. A los minutos llegó pero ella no quiso atenderlo. El imputado continuó enviándole mensajes y audios donde le decía que si no salía se iba a matar. Seguidamente comenzó a golpear la puerta con violencia y logró ingresar al domicilio. Llevaba un arma de fuego con la cual efectuó varios disparos hacia el patio y hacia una de las habitaciones. Luego le apuntó a su expareja y gatilló, pero el mecanismo de detonación no funcionó. Lo hizo en dos oportunidades, infructuosamente. Ante esto, se retiró del inmueble.

La denunciante refirió que ya había denunciado antes a Cabrera por agresiones físicas y que le habían prohibido acercarse a ella.

El juez Maximiliano Troyano, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, ordenó que el condenado sea alojado en la Unidad Carcelaria 1. Recomendó al director del Servicio Penitenciario que Cabrera realice tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico por la naturaleza del hecho por el cual fue condenado y por las adicciones que dice padecer. Finalmente, el juez ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

fuente: Justicia Salta