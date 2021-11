17 de noviembre: Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Fecha que busca concientizar sobre los riesgos de esta patología e incentivar a la población a hacerse los chequeos médicos tempranamente.

La EPOC es una enfermedad crónica, es decir que no tiene cura, pero su diagnóstico y su tratamiento temprano son importantes para frenar el empeoramiento de los síntomas y reducir el riesgo de que se produzcan exacerbaciones.

En esta patología “los bronquiolos sufren daños y se restringe el intercambio de gases. Varios procesos provocan el estrechamiento de las vías respiratorias y pueden producirse destrucción de partes de los pulmones, obstrucción de las vías respiratorias a causa de las secreciones e inflamación del epitelio de las vías respiratorias”, dijo Julio Villarroel, neumonólogo del hospital Señor del Milagro.

Agregó que la EPOC, “en el 99% de los casos es causada por el humo del cigarrillo y se presenta mayoritariamente en fumadores activos y pasivos. El 1% restante, en personas que cocinan y tienen actividades con el humo de la leña”.

Villarroel explicó cuáles son los síntomas habituales, que suelen aparecer después de los 40 años:

Falta de aire o disnea.

Tos crónica, a menudo con flema.

Cansancio.

El profesional afirmó que “si la persona ya fue diagnosticada y sigue fumando, los síntomas van a avanzar y la patología se agravará, siendo más difícil realizar las actividades cotidianas habituales, a causa de la falta de aire”.

Sobre los tratamientos, el neumonólogo indicó que depende de cada paciente, pero que generalmente son con aerosoles broncodilatadores y corticoides inhalados que ayudan a mejorar la falta de aire y la tos. En los casos más severos, se necesita de oxigenoterapia las 24 horas.

“El grado de EPOC se identifica acorde al resultado de la espirometría, estudio que sirve para ver el funcionamiento de los pulmones, midiendo el aire que se inhala, se exhala y la rapidez con la que el paciente lo hace”, manifestó Villarroel.

El servicio de Neumonología del hospital Señor del Milagro, trabaja con turnos programados que se pueden solicitar en la ventanilla de Estadísticas del nosocomio, de lunes a viernes, de 7 a 12, o bien comunicándose a la línea gratuita de Atención Ciudadana 148.

Testimonio de una paciente con EPOC

Silvia Barraza es paciente del hospital Señor del Milagro, tiene 79 años y fue diagnosticada con EPOC en 2017. “En esa época yo caminaba y no podía respirar. El doctor Villarroel me hizo los estudios, me dio todas las indicaciones y usaba oxígeno todo el día”, expresó.

Además, dijo que sintió mejorías desde que comenzó con el tratamiento, “hoy no me agito al caminar, uso menos oxígeno, voy a la fisioterapeuta a hacer los ejercicios de rehabilitación, en mi casa tengo una bicicleta fija y todos los días hago ejercicios, sigo todo al pie de la letra”.

Silvia contó que fumaba bastante antes de ser diagnosticada con EPOC. “En 2017 dejé para siempre el cigarrillo. Cuesta dejar de fumar, pero uno lo puede hacer, sino capaz que ya estaba muerta”, sostuvo.

También, instó a todos los fumadores activos a abandonar el cigarrillo. “Es importante dejarlo a tiempo, daña mucho a la salud”, afirmó.

Hoy, Barraza realiza sus actividades diarias sin problemas, como ir al supermercado, a la farmacia, a visitar una amiga. “A veces puedo hacerlo sin el oxígeno”, señaló.

La importancia de la kinesiología en pacientes con EPOC

La kinesióloga Natalia Barrios, del servicio de rehabilitación del nosocomio, explicó que es importante la rehabilitación pulmonar en pacientes que tienen EPOC, “porque por un lado ayuda al paciente a mejorar su calidad de vida y, por otro, a poder realizar actividades de la vida diaria, dándole mayor independencia a la persona”.

Además, destacó que el tratamiento kinésico es un acompañamiento al tratamiento farmacológico. “Ambos deben ser de manera continua”, expresó.

Por su parte, la kinesióloga Muriel Ángel, dijo que, en este tipo de terapia, “nos enfocamos en reducir la sintomatología, eliminar factores de riesgo (tabaquismo), informar al paciente y a la familia acerca del tratamiento, porque es importante que lo hagan en el consultorio y en su casa”.

La profesional agregó que el tratamiento consiste en “patrones respiratorios específicos que se le dan a cada paciente cuando viene a la consulta o que son asistidos en la sala de internación. Inicialmente, la persona no suele tolerar mucho, es algo lento, gradual y progresivo”.

Las personas interesadas, pueden consultar en el servicio de Kinesiología y Fisioterapia del hospital Señor del Milagro, de lunes a viernes, de 8 a 12.