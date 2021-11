Capital: realizan denuncia por la agresión a inspectores municipales por parte de comerciantes ambulantes

La Municipalidad de Salta repudia las agresiones verbales y físicas que sufrió un grupo de inspectores mientras realizaban tareas de control en el microcentro de la ciudad.

El incidente sucedió ayer a la mañana mientras inspectores municipales procedían al decomiso de mercadería que era comercializada de manera ilegal, un grupo de hombres agredió cobardemente a los funcionarios municipales.

Según explicó la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Emilia Calmejane, el hecho se produjo alrededor de las 11, cuando inspectores realizaban un operativo contra el comercio ilegal sobre avenida San Martín.

“Fue una situación desesperante. Frenamos donde había unos hombres comercializando mercadería prohibida para realizar el operativo de control. Uno de los hombres se violentó y agredió físicamente a los inspectores. En medio de esta situación, se sumaron otros manteros que se encontraban en la zona y nos encerraron. Un vehículo particular nos bloqueó el camino y no podíamos salir. Un hombre de nacionalidad senegalesa ingresó a la fuerza al vehículo y me sacó el celular y la mochila”, detalló la funcionaria.

Nueve fueron los inspectores agredidos, además el vehículo oficial fue dañado.

Tras los incidentes, Calmejane junto a los inspectores realizaron la correspondiente denuncia en dependencia policial.

Por el hecho, dos hombres fueron detenidos y en las últimas horas, tras la ampliación de la denuncias, se logró reconocer a otro de los agresores.

En tanto, el procurador adjunto de la Municipalidad, Ramiro Angulo, condenó los hechos de violencia sufridos por los inspectores y explicó que la Municipalidad, a partir de las denuncias, se constituirá como querellante en la causa.

fuente: Municipalidad Salta