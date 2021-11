Rosario de Lerma: prisión preventiva para un hombre por hechos de violencia contra su expareja

El fiscal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, imputó a un hombre de 30 años por dos hechos de violencia contra su expareja y amenazas contra esta última y un tercero, ocurridos el 16 de marzo y el 25 de octubre de este año.

El sujeto fue imputado provisionalmente por los delitos de violación de domicilio, amenazas y desobediencia judicial (dos hechos) y violación de domicilio, lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género, amenazas y desobediencia judicial en perjuicio de su expareja; y lesiones y amenazas, en perjuicio de un tercero masculino, todo ello en concurso real.

Según consta en las tres denuncias, radicadas en la Subcomisaría San Jorge de ese municipio, el acusado ingresó al domicilio de la denunciante, su expareja, sin su autorización, rompió un candado y la amenazó diciendo: “si me entero que estás con otra persona te voy a matar. No tengo miedo de estar preso”. En octubre de este año, en tanto, y según consta en una segunda denuncia radicada por su expareja, el imputado volvió a ingresar al domicilio de la denunciante, en Bº San Jorge, sin autorización: esta vez saltó un alambre y agredió a la denunciante, mordiéndole una oreja y lanzándola contra la pared, lo que le provocó hematomas en la región de la cabeza, cuero cabelludo y oreja derecha y volvió a amenazarla, diciendo: “Yo soy capaz de matarte a vos. No tengo miedo de ir a la cárcel”.

La tercera denuncia fue radicada por un vecino de la expareja del hombre, quien al advertir la situación de peligro en la que se encontraba la víctima, quiso intervenir para evitar un mal mayor y fue agredido por el imputado con golpes de puño en el rostro que derivó en traumatismo nasal, además de recibir amenazas, tales como: “te voy a cagar matando donde te encuentre”.

Durante la audiencia de imputación, el acusado optó por declarar. La fiscalía solicitó la prisión preventiva en forma inmediata.

fuente: MPF Salta