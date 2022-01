Salvador Mazza: es ley la intervención del Municipio

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley autoría del Poder Ejecutivo que establece la intervención hasta el día 10 de diciembre de 2023, del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Profesor Salvador Mazza, medida encuadrada en el artículo 179, inciso 2) de la Constitución Provincial.

La iniciativa que contaba con media sanción de la Cámara de Senadores, establece que el actual Intendente en ejercicio del municipio cesará en su cargo a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo a designar al Comisionado Interventor, con las atribuciones que la Constitución y las Leyes de la Provincia confieren a los órganos intervenidos. Dicha intervención se extenderá hasta la asunción del nuevo intendente que resultare electo en las elecciones provinciales del año 2023.

En este sentido, la diputada Socorro Villamayor, titular de la comisión de Legislación General, inició el debate explicando que el pedido de intervención del Ejecutivo Municipal se justifica atento a una gravedad institucional y conmoción social que se vive en la localidad

“El art. N° 179 de la Constitución Provincial nos da la pauta para poder hacer efectiva esta intervención, que es distinta a la destitución con juicio político que plantea el Concejo Deliberante. Además, la licencia tomada por el intendente del no es el motivo causal de esta medida, sino que se justifica ante una situación irregular, y será la justicia quién dictamine sobre el accionar de Méndez”, dijo la legisladora.

En tanto, el diputado Julio Moreno planteó su oposición a la medida considerando que la situación no amerita la intervención del municipio; por ello sostuvo que están en funcionamiento los mecanismos previstos para estas situaciones. Por otra parte, el legislador leyó un fragmento de un documento enviado por parte de los ediles de la localidad, en la que expusieron su rechazo a la intervención ya que consideran no solucionará la problemática sino que viciará todo el trabajo de la justicia

Por su parte, el diputado Germán Rallé, titular de la bancada mayoritaria (BJGSC), manifestó el acompañamiento de su bancada, y aclaró respecto al proyecto, que no se está prejuzgando sus acciones, ya que eso es tarea de la justicia, pero la situación del municipio amerita que así sea.

En sintonía, el diputado Gonzalo Caro Dávalos, presidente de la comisión de Justicia, expresó que es necesario resguardar el bienestar de la comunidad, y pese a que esta decisión no resulta agradable para nadie, es muy necesaria en pos de mejorar hacía una provincia mejor.

Además, la diputada Laura Cartuccia remarcó que es necesario que demos soluciones para que el municipio vuelva a los carriles institucionales.

Así también, el diputado Luis Albeza remarcó que esta es una situación grave que pone en dificultades la calidad institucional la localidad.

“Es triste tener que intervenir a alguien con legitimidad del voto popular, pero es necesario que hagamos valer los derechos de los vecinos de Salvador Mazza”, dijo el legislador.

En tanto, el diputado Franco Hernández Berni manifestó que se trata de una situación de gravedad institucional y no de un hecho aislado, ya que el orden del municipio no es normal, porque no existieron rendiciones de cuenta, y muchas situaciones judiciales previas.

“El interventor será el encargado de regularizar la situación compleja que se vive en el municipio, no para desarrollar un plan de gobierno”, dijo el legislador.

A su turno, el diputado Gustavo Orozco manifestó su apoyo a la iniciativa a la vez que aseguró: “La gente de Salvador Mazza está muy preocupada por la intervención ya que precisan puede llegar a entorpecer la búsqueda de justicia”.

Por su parte, el diputado Claudio Del Plá expresó su rechazo a la iniciativa, ya que manifestó que la misma llegó a destiempo, a la vez que aseguró que necesario que se avance efectivamente en soluciones para el Municipio, y que no sea una mera burocracia.

El diputado Santiago Godoy, consideró que quien debe actuar es la Justicia, preservando el principio de inocencia “La justicia debe actuar rápido para que demuestre la culpabilidad o no”, esbozó. Con respecto a la Comisión Investigadora, Godoy considero desacertada debido a que la justicia no proporcionará los datos por el secreto de sumario. El legislador creyó oportuno que el intendente imputado y su gabinete deberían haber presentado la renuncia si se consideran hombres de la democracia.

La diputada Patricia Hucena, dijo que se debe actuar en defensa de los derechos de los habitantes de este municipio “Estamos ante un caso de gravedad institucional y afecta directamente el interés de la comunidad”. Por ello manifestó su acompañamiento al proyecto.

El diputado Andrés Suriani, cuestionó fuertemente el accionar del intendente y sus funcionarios, como así también, la situación del municipio considerando que el proyecto de intervención servirá para reivindicar la política y no naturalizar los hechos de corrupción.

En tanto, el diputado Fabio Rodríguez sostuvo que estos hechos de corrupción son lamentables y ensucian a la política, “hay algunos políticos que se creen patrones de estancia y no servidores públicos”, concluyó. Asimismo, el diputado Jesús Villa se expresó sorprendido por la celeridad en la que se desarrollaron los hechos; también recordó qué, en contraposición, el pedido de la intervención de Aguaray llevo 8 meses hasta que se ejecutó. Por otra parte, Villa manifestó que se debe proteger la institucionalidad actuando desde los diferentes poderes.

En otro punto, la diputada Amelia Acosta, remarcó que se debería actuar con esta celeridad en todos los actos por corrupción en la provincia. En este sentido la diputada concluyó que el Consejo Deliberante debió haber actuado más rápido frente al pedido de juicio de político.

Por su parte, la diputada Valeria Fernández, calificó al hecho como un accionar obsceno comparable con otras causas famosas de casos de corrupción. No obstante, la legisladora consideró que se llega a esta situación ante la ausencia de los organismos de control y por la mirada cómplice de algunos actores del sistema.

Asimismo, el diputado Iván Mizzau, pidió a la Justicia que en todos los casos de corrupción o sospecha, intervenga y resuelva con rapidez para la tranquilidad de toda la ciudadanía. El diputado Pedro Sández señaló que “el pueblo votó una ilusión, una esperanza, una mejor calidad de vida y este sueño se ve aplacado por ciertos actores fraudulentos y malintencionados”

El proyecto fue aprobado en mayoría, con el voto en negativo del diputado Claudio Del Plá, la abstención de la diputada Cristina Fiore. Pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

fuente: Camara Diputados Salta