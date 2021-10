A juicio el boxeador de la MMA acusado de violencia de género

En la Sala II del Tribunal de Juicio se desarrollará próximamente la audiencia en la causa seguida contra Juan Pablo Varela (25), boxeador de Artes Marciales Mixtas (MMA), quien se encuentra detenido por hechos de violencia de género en perjuicio de su pareja y de su expareja.

Varela se encuentra acusado por los delitos de lesiones agravadas por la relación de pareja previa (tres hechos); desobediencia judicial (cuatro hechos); privación ilegítima de la libertad agravada por ser la damnificada una persona a quien le debe un respeto particular; agresión por con arma impropia (dos hechos) y daños en concurso real en perjuicio de su pareja G. S. También está acusado por desobediencia judicial, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de su expareja, M. C. C.

G. S. denunció a Varela por hechos ocurridos entre marzo y junio de este año, en el domicilio que ambos compartían. La joven refirió que convivió con el acusado durante un año y que, a partir de los seis meses comenzaron los hechos de violencia física y verbal. Contó que las agresiones fueron cada vez más recurrentes.

La damnificada radicó la primera denuncia en marzo pasado. Varela fue notificado acerca de la prohibición de ejercer actos de violencia en contra de su pareja. No obstante, en abril volvió a agredirla. En otra ocasión –en junio- se llevó los dos juegos de llaves de la casa y la dejó encerrada adentro. Ese mismo día, al regresar, le lanzó un tenedor y la golpeó en el estómago, estando ella embarazada.

Varela será juzgado además por denuncias presentadas por su expareja M. C. C., por hechos ocurridos en noviembre del año pasado. La damnificada tiene un hijo en común con el imputado.

La joven refirió que en ocasión en que regresaba a su domicilio, se presentó Varela para buscar a su hijo. Relató que comenzaron a discutir por el pago de la cuota alimentaria y, en ese contexto, comenzó a insultarla, tomó una fusta de caballo que había al lado de la puerta y la golpeó en el brazo y en la zona de las costillas. La madre de la denunciante intervino y Varela se retiró del lugar.

En marzo de este año, la expareja del imputado radicó denuncia por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria del menor.

