Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 26 de julio

26/07/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 147 casos nuevos en la provincia, de los cuales 106 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 41 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 218 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del domingo 25 se notificaron 333 testeos, de los cuales 75 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 23% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 73.704 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 65.628, lo que representa el 89%.

Hay 210 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 121 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2020.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 26/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 2927 3619
Cachi 0 559 647
Cafayate 8 1351 1933
Capital 84 25909 36452
Cerrillos 9 1721 2697
Chicoana 1 1189 1509
Gral. Güemes 3 1206 2392
Gral. San Martín 18 2272 4391
Guachipas 0 153 193
Iruya 0 404 524
La Caldera 4 795 1038
La Candelaria 0 454 488
La Poma 0 56 91
La Viña 1 637 860
Los Andes 0 345 575
Metán 0 3036 3572
Molinos 3 498 565
Orán 7 2314 4863
Rivadavia 0 880 1118
Rosario de la Frontera 1 2021 2241
Rosario de Lerma 5 1744 2628
San Carlos 1 542 702
Santa Victoria 0 558 606
TOTAL 147 51571 73704
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:26/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 2927 3619
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 0 454 575
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 42 49
CORONEL OLLEROS 0 21 24
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 452 494
GAONA 0 134 142
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1280 1633
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 411 544
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 41 45
PIQUETE CABADO 0 12 13
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 0 559 647
CACHI 0 506 571
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 39 61
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 1351 1933
CAFAYATE 8 1337 1916
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 84 25909 36452
ATOCHA 0 58 76
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 20 21
SALTA 80 24659 34759
VILLA SAN LORENZO 4 1166 1588
DEPARTAMENTO CERRILLOS 9 1721 2697
CERRILLOS 6 1194 1849
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 3 437 724
SAN AGUSTIN 0 77 108
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1189 1509
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 417 551
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 1 732 915
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1206 2392
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 220 413
COBOS 0 19 27
EL BORDO 0 109 250
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 3 850 1689
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 18 2272 4391
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 2 431 743
CAMPAMENTO VESPUCIO 4 44 59
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 3 12 13
DRAGONES 0 66 73
EMBARCACION 2 345 544
GENERAL BALLIVIAN 0 77 93
GENERAL MOSCONI 2 138 309
HICKMAN 0 11 17
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 7 9
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 251 629
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 4 884 1885
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 153 193
GUACHIPAS 0 153 193
DEPARTAMENTO IRUYA  0 404 524
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 19 19
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 269 337
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 795 1038
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 251 311
LA CALDERILLA 0 14 15
VAQUEROS 4 527 709
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 454 488
CEIBAL 0 28 28
EL TALA 0 216 243
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 0 95 102
DEPARTAMENTO LA POMA 0 56 91
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 6 7
LA POMA 0 27 61
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 637 860
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 436 605
LA VIÑA 0 174 216
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 24 36
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 0 3036 3572
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 492 552
EL TUNAL 0 28 33
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 0 30 42
RIO PIEDRAS 0 84 105
SAN JOSE DE METAN 0 2359 2789
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 498 565
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 1 66 75
LURACATAO 0 24 28
MOLINOS 2 215 244
SECLANTAS 0 111 133
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 7 2314 4863
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 42 81
COLONIA SANTA ROSA 3 167 469
EL TABACAL 0 12 24
HIPOLITO YRIGOYEN 0 294 414
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 3 246 360
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 1464 3383
URUNDEL 0 85 128
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 880 1118
ALTO DE LA SIERRA 0 26 28
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 0 208 315
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 168 197
LOS BLANCOS 0 15 19
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 11 15
RIVADAVIA 0 258 285
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 164 224
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2021 2241
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 42 42
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1900 2116
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 1744 2628
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 2 669 1069
EL ENCON 0 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 2 2
LA SILLETA 1 282 384
ROSARIO DE LERMA 2 778 1158
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 542 702
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 114 187
ANIMANA 0 100 143
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 1 267 308
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 558 606
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 122 142
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 219 230
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 10 10
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 131 138
TOTALES 147 51571 73704

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