Presentación del libro Salta Productiva

El economista Emiliano Estrada ex ministro de Economía de la Provincia y actual Subsecretario de Relaciones con las Provincias presenta este viernes el libro “Salta Productiva”. La cita es en La Usina Cultural, a las 17.30 hs.

Esta obra, su segundo libro, repasa la historia desde los tiempos prehispánicos, hasta llegar al modelo agroexportador de 1950, con datos comparativos que miden el desarrollo en Nueva Zelanda, Australia y Canadá, por ejemplo.

“Más adelante, analizo algo que no por ser evidente, deja de ser central. No hay proyecto de provincia viable, si no hay proyecto de país. Nadie puede desarrollarse en una sociedad que no se desarrolla. Por eso es importante preguntarse qué condiciones requiere el país. ¿Tener estabilidad es suficiente para el desarrollo? Cuando repasamos la historia reciente, definitivamente, no”, explica el economista y aclara que “a mi criterio, el Estado debe generar los incentivos. Dejar todo librado al mercado no funciona”.

Emiliano, que hoy se desempeña como Subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación, señala: “Otro tema que siempre me preocupó fue el éxodo que se produce en jóvenes cada vez que hay una crisis. Se instala la idea de un país inviable, con crisis cíclicas. Y si uno estudia objetivamente el contexto, esta idea se asienta en políticas macroeconómicas de endeudamiento y desregulación que no concuerdan con la realidad heterogénea, diversa que demanda nuestro país”.

Con gran parte de su labor desarrollándose desde Buenos Aires, para Estrada es “un absurdo comparar cualquier provincia del norte con la administración de la ciudad de Buenos Aires. Ellos no tienen que hacer inversiones en infraestructura básica, como si necesita el norte. Esa ciudad, es el resultado de una capacidad instalada que no tienen otras provincias, por la centralidad no solo del sector público sino también del privado. Además de la diferencia de sueldos que paga el Estado Nacional y que impactan en el consumo en CABA, el esquema de Ingresos Brutos que tiene nuestro país, hace que gran porcentaje de ese impuesto derive en Buenos Aires, sólo porque las empresas tienen oficinas en esa ciudad. Con lo cual, el gobierno porteño administra fondos que no son comparables con los de cualquier provincia”.

Finalmente, el libro de Estrada propone un exhaustivo análisis sobre cómo es la caracterización socio económica de la Argentina, para pensar cómo nos caracterizamos desde Salta. Y realiza algunos aportes que establecen una hoja de ruta hacia el futuro como disparador de una discusión que debe ser urgente, en este contexto profundizado por la pandemia, invitando a todos los sectores de la sociedad a participar.