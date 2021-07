Ante el incremento de denuncias por estafas, los bancos deberán reforzar las medidas de seguridad para otorgar créditos online

Defensa del Consumidor informó que los bancos deberán verificar la identidad de las personas que solicitan créditos por canales electrónicos antes de ser aprobados y deberán constatar su identidad con los puntos de contacto indicados (dirección, teléfono y correo electrónico) además comprobar que no hayan sido modificados recientemente.

Luego de cumplir el proceso de verificación, las entidades deberán comunicarle al consumidor a través de todos los puntos de contacto disponibles, que el crédito se encuentra aprobado y de no mediar objeciones, el monto será acreditado en su cuenta a partir de las 48 horas hábiles siguientes. El citado plazo de acreditación podrá ser reducido en el caso de recibirse la conformidad del usuario de servicios financieros de manera fehaciente.

El control deberá efectuarse sobre todas las operaciones de créditos preaprobados, realizadas a través de todos los canales electrónicos disponibles: ATMs, TAS, banca internet y/o banca móvil.

La secretaría de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, destacó la medida y afirmó que “los bancos deben velar por la seguridad de sus clientes, y por esto considero que las entidades financieras tienen responsabilidad en la protección de los datos personales de los usuarios que poseen, o han tenido cuentas en las mismas”.

Esta nueva obligación fue dispuesta por el Banco Central de la República Argentina a fin de reforzar la seguridad y revertir los hechos que se vienen denunciando ante los organismos de defensa de los consumidores y la Justicia.

Medidas de seguridad

En caso de un presunto fraude se debe realizar una denuncia penal formalizada por el usuario que detecta una presunta estafa o fraude, acudiendo por esto a la fiscalía penal en turno o comisaría más próxima al domicilio.

Con esa denuncia penal, la entidad bancaria podrá reforzar la investigación interna que permita establecer el origen o destino del dinero sustraído al cliente, definiendo si hubo o no participación de empleados/as del banco en la maniobra ilícita. Por esto, es sumamente importante que las y los usuarios financieros revisen periódicamente sus cuentas bancarias desde la banca electrónica (home banking) y mantener activas las alertas de consumos, para detectar de forma rápida cualquier situación irregular, como por ejemplo: la compra no realizada, descuentos desconocidos y/o no autorizados, y transferencias efectuadas sin consentimiento del titular de la cuenta.

Para el caso de las cuentas bancarias de jubilados, estos deberán revisar con atención su bono de jubilación para saber si los descuentos corresponden a compras hechas o pagos consentidos por créditos u otros fines. Caso contrario, deberán solicitar información al banco donde poseen su cuenta o conectarse con la ANSES para denunciar la situación.

Consultas y denuncias

Si el banco donde se posee una cuenta no da respuesta al pedido de información o reclamo por compras no realizadas o descuentos desconocidos, la vía de asesoramiento y trámite de denuncias de la Secretaría de Defensa del Consumidor es www.salta.gov.ar/defensadelconsumidor.

* foto ilustrativa