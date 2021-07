Salta superó a Echagüe en el arranque de la serie de 4tos de final

Con una gran actuación del tridente Arias Binda – Pedano – Nico Franco el conjunto salteño de Los Infernales superó sin condicionantes al de Echagüe de Paraná 86-75 para comenzar adelante en la serie (1-0) de los playoffs de cuartos de final de la Conferencia Norte que se disputa desde hoy en el estadio Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba.

Los Infernales mantuvieron un alto nivel en su juego, tácticamente José Luis Pisani y su equipo supo cómo controlar a los hombres líderes en el rival para cerrar prácticamente los accesos y las vías de gol del Negro de Paraná. A pesar de haber reaccionado en más de una oportunidad, los dirigidos por Bonell no le encontraron la vuelta a este primer encuentro.

La serie al mejor de tres encuentros se puso a favor del equipo salteño que ahora buscará descansar y reponerse. Hoy desde las 11.30, en vivo por la señal de basquetpass.tv jugarán el segundo partido donde Echagüe deberá ganar para seguir con vida en esta historia.

Síntesis

Echagüe (75): Eugenio Zustovich (13), Martin Chervo (9), Cristian Godoy Vega (17), Facundo Carulla (7) y Lisandro Ruiz Moreno (10) FI. Luciano Silva (3), Gianluca Vismara (2), Gerónimo Rosso (0), Sebastian Godoy Vega (2) y Hernan Losito (12). DT: O. Bonell. AT: J. Ramos.

Salta Basket (86): Nicolas Zurschmitten (5), Federico Pedano (18), Facundo Arias Binda (18), Andrés Coimbra (4) y Cristian Cardo (6) FI. Bernardo Barrera (7), Nahuel Lemos (4), Agustín Sanchez (0), Nahuel Buchaillot (7), Joaquín Beyrne (-) y Nicolás Franco (17). DT: José Luis Pisani. AT: Franco Cucchetti.

Parciales: 1C CAE 18-20 SB, 2C 15-21 (33-44), 3C 22-28 (55-72) y 4C 20-17 (75-86)Volver a línea automática

Árbitros: O. Leyton, F. Alaniz y A. Acosta

Estadio: Ángel Sandrín (Instituto Cba)

Serie: Salta 1 – Echagüe 0 (4tos de final)

SEDE CÓRDOBA

Domingo 11/7

11:30 – Salta Basket vs. Echagüe

14:30 – Deportivo Norte vs. Villa San Martín

17:00 – Estudiantes (T) vs. Unión (SF)

19:30 – Barrio Parque vs. Ameghino

Martes 12/7

11:30 – Echagüe vs. Salta Basket

14:30 – Villa San Martín vs. Deportivo Norte

17:00 – Unión (SF) vs. Estudiantes (T)

19:30 – Ameghino vs. Barrio Parque

SEDE VIEDMA

Lunes 12/7

11:00 – Lanús vs. Quilmes

14:30 – Atenas vs. Estudiantes (C)

17:00 – Ciclista vs. Villa Mitre

19:30 – Racing vs. Deportivo Viedma

Miércoles 14/7

11:00 – Quilmes vs. Lanús

14:30 – Estudiantes (C) vs. Atenas

17:00 – Villa Mitre vs. Ciclista

19:30 – Deportivo Viedma vs. Racing

fuente: Salta Basket

Fotos: Prensa Barrio Parque