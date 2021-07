Los Infernales de Salta Basket no pudieron cerrar y la serie se estiró a un tercer juego

Parecería ser que si no se sufre, no vale. Hoy Los Infernales no pudieron en el segundo encuentro de la serie de 4tos de final de la Conferencia Norte frente a Echagüe de Paraná (1) y la serie se definirá el martes que viene a partir de las 11 en el Estadio Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba. Fue 68-66 para el conjunto de Paraná sobre Salta Basket (1) en un dramático partido.

Durante los 40 minutos el partido contó con un dramatismo propio de un encuentro de postemporada, ninguno de los dos se sacó grandes ventajas y con el correr de los segundos y minutos ambos lideraron en varias ocasiones el tanteador. Lindo choque en la mañana cordobesa entre salteños y entrerrianos.

A diferencia del primer juego donde Salta fue dominador absoluto de las acciones, en la jornada de hoy los dirigidos por Bonell compusieron su producción pero sobre todo su actuación a partir del segundo cuarto, luego de caer por cuatro en el chico inicial (16-12). Buenos ingresos de Godoy Vega y Silva proporcionaron aire fresco a los de Paraná y capitalizaron buenos puntos.

Los Infernales contaron con el importante goleo del uruguayo Barrera, goleador del equipo norteño con 14 puntos, y con muy buenos pasajes del base mendocino Nahuel Buchaillot, por momentos incontenible para la defensa rival. A los dirigidos por José Pisani les faltó saber aprovechar mejor los momentos en que se supo superior a Echagüe para hacer una diferencia que luego pudieran cuidar y conservar.

No pudo ser para Los Infernales que estuvieron cerca de liquidar la serie, competencia que seguirá el martes que viene en el mismo estadio de Instituto con el tercer y definitivo encuentro, el ganador accederá a las semifinales de la Conferencia Norte.

SÍNTESIS

Salta Basket (66): Nicolas Zurschmitten (7), Federico Pedano (3), Facundo Arias Binda (10), Andrés Coimbra (9) y Cristian Cardo (5) FI. Bernardo Barrera (14), Nahuel Lemos (2), Agustín Sanchez (0), Nahuel Buchaillot (9), Joaquín Beyrne (-) y Nicolás Franco (7). DT: José Luis Pisani. AT: Franco Cucchetti.

Echagüe (68): Eugenio Zustovich (3), Martin Chervo (11), Cristian Godoy Vega (2), Facundo Carulla (15) y Hernan Losito (0) FI. Luciano Silva (9), Gianluca Vismara (0), Gerónimo Rosso (13), Ruiz Moreno (5), Sebastian Godoy Vega (10). DT: O. Bonell. AT: J. Ramos.

Parciales: 1C 16-12 CAE, 2C 19-19 (35-31), 3C 11-20 (46-51) y 4C 20-17 (66-68)

Árbitros: Chavez, Danna y Huck

Estadio: Ángel Sandrín (Instituto Cba)

Serie: Salta 1 – Echagüe 1 (4tos de final)

fuente: Salta Basket

Fotos: Prensa Barrio Parque