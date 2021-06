El subsidio para víctimas de tránsito ya tiene su primer beneficiario y es de nuestra Provincia

Rodolfo Tanga, sostén de familia y padre de 7 hijos, sufrió un siniestro vial con su moto, se fracturó la pierna y aún no pudo volver a trabajar. Gracias al trabajo conjunto entre la línea 149 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y el Programa Ayudas Urgentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se le asignó un subsidio para cubrir los gastos básicos durante su rehabilitación. Es el primero que se otorga en el país y se trata de un beneficio que no tiene antecedentes en el mundo.

El 24 de marzo pasado, Rodolfo Alberto Tanga sufrió un siniestro vial en la ciudad Salta mientras llevaba a su nieta en moto al jardín de infantes. Un vehículo se le cruzó, no pudo esquivarlo y terminó cayendo al asfalto. Su nieta no tuvo secuelas por el impacto, pero el sufrió una fractura en su pierna derecha y fue operado. Rodolfo tiene 43 años, es padre de 7 hijos, se dedica al arreglo de electrodomésticos y toda la familia depende sus ingresos. Producto de la operación estuvo internado 20 días hasta que volvió a su domicilio: aún continúa en rehabilitación y todavía no pudo volver a trabajar. Gracias a un convenio firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se logró asistir económicamente a la víctima para cubrir los gastos básicos de él y su familia durante el proceso de recuperación.

La ayuda se dio luego de que se comunicara telefónicamente con la Línea 149 opción 2 de la Red Federal de Asistencia Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de la ANSV. Una trabajadora social del equipo multidisciplinario corroboró mediante la ANSES que Rodolfo no contaba con actividad laboral registrada ni cobertura de obra social. A partir de allí, se tomó contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para evaluar la posibilidad de asistir de manera económica al damnificado, en el marco del Programa Ayudas Urgentes. Finalmente, y luego del proceso de análisis que se realiza para estos casos, a cargo de profesionales en la temática social, se resolvió otorgarle a Rodolfo un subsidio por única vez para afrontar los gastos familiares durante el tiempo que dure su recuperación.

El Programa Ayudas Urgentes es una política de acompañamiento desde el Estado, que brinda asistencia socioeconómica a personas físicas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que se encuentran atravesando situaciones de emergencia y/o urgencia. Gracias a un convenio firmado este año entre la ANSV y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se incluyó a las y los familiares de víctimas de siniestros viales en este programa, para brindar auxilio económico a las familias que quedan sin ingresos como consecuencia de un siniestro vial. El subsidio se evalúa caso por caso y no está destinado a gastos médicos o de rehabilitación, ya que esa asistencia se presta directamente a través del sistema de salud público.

¿Cómo funciona la Línea 149 opción 2 de la ANSV?

La Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales es un servicio gratuito que funciona en todo el país, las 24 horas del día, durante los 365 días del año, a través de la línea de atención telefónica 149 opción 2. Su misión es la de acompañar y brindar asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, rehabilitación médica, traslados y gestiones ante organismos públicos y privados a todas las víctimas viales y a sus familias en la post emergencia. Es importante remarcar que ante una situación de emergencia se debe llamar siempre primero al 911.

fuente: ANSV

* foto ilustrativa