Salta Basket no pudo frente a Colón en el Delmi

Ayer, noche fría pero también complicada para Los Infernales que perdieron frente a Colón (Santa Fé) por 82-66. Un encuentro donde no salieron las cosas, el elenco sabalero se puso en ventaja rápidamente y dominó las acciones prácticamente de principio a fin. Los Infernales deberán recomponerse rápidamente, levantar cabeza y pensar en lo que viene. Hoy será el día de descanso para todos y mañana retomarán la competencia en el Estadio Delmi.

Con una bomba de tres en manos de Joaquín Ríos terminaron los diez primeros minutos a favor de Colón de Santa Fe (25-18), elenco que hizo de local en el mítico Estadio Delmi. Arranque duro para Los Infernales que tenían la sangre en el ojo por la derrota sufrida en la capital santafesina, en la burbuja pasada.

Alternando con defensa en zona, la presión que Pisani tiró desde un inicio comenzó a ejercer cierta molestia en el conjunto dirigido por el salteño Ricardo De Cecco, exDT infernal, recién en el segundo cuarto. Molestias que Salta Basket no tardó en capitalizar para descontar en el electrónico.

Sin embargo, Colón no alteró su juego y siguió con su libreto. A falta de dos minutos para el final del primer tiempo sacó 13 puntos (41-28) producto de buena efectividad desde larga distancia y complicaciones que ejerció el gigante Pedro Bombino en la zona pintada. En esa primera mitad el entrenador de Salta ejerció cuanto cambio estuvo a su alcance buscando el camino.

Cierto descontrol en el equipo infernal provocó que el cierre del sabalero termine siendo mejor, incluso con tres lanzamientos desde la línea de los suspiros para Carnovale para hacer una diferencia de 14 puntos (46-32). Sin embargo la fría noche salteña estaba en pañales y quedaba tiempo por delante.

El local salió con todo y siguió ampliando la distancia, Los Infernales hicieron todo el esfuerzo para buscarle la vuelta y seguir en partido. Habían pasado más de cuatro minutos del tercer cuarto cuando las acciones comenzaron a picarse y de tibio pasó a caliente. Un entredicho entre Arias Binda (SB) y Fernández (C ) desató un tumulto de gente que terminó con las expulsiones de Fede Pedano en Los Infernales y Joaquín Ríos en el Sabalero.

Cuando las cosas no salen… no salen. Y a Salta Basket esta noche le pasó eso, no le salió absolutamente nada a pesar de los esfuerzos por cambiar la historia. Para colmo de males, Colón metió un parcial de 11-0 para irse más ganador que nunca al último cuarto. Y, a diferencia del equipo norteño, a los santafesinos le salió todo.

Los últimos diez minutos solo sirvieron para que en ambos combinados ingresen las jóvenes promesas que hacen sus primeras armas en una competencia nacional. Colón volvió a ganar frente a Salta para poner el historial 2-0 a favor. Los Infernales perdieron un invicto de seis partidos en el Delmi y ahora a descansar para volver con todo al encuentro del jueves, contra otro santafesino: Unión.

Síntesis

Colón (82): Joaquín Ríos (7), Agustín Carnovale (16), Ignacio Fernández (17), Pedro Parada (17) y Tomás Gutiérrez (8) FI. Diego García (-), Jaime Brodsky (4), Augusto Duarte (6), Ariel Ramos (3), Valentino Vaschetto (-), Ezequiel Dentis (4) y Ramiro San Martín (0). DT: Ricardo De Cecco. AT: Santiago Vesco y Diego Tuosto.

Salta Basket (66): Nicolás Zurschmitten (8), Federico Pedano (5), Nahuel Lemos (4), André Coimbra (12) y Cristian Cardo (7) FI. Agustín Sanchez (11), Facundo Arias Binda (3), Bernardo Barrera (0), Nicolás Franco (5), Ivo Zottos (0), Nahuel Buchaillot (11) y Joaquín Beyrne (0). DT: José Luis Pisani. AT: Franco Cucchetti y M. Outeyral.

Parciales: 1C C 25-18 SB, 2C 21-14 (46-32), 3C 18-11 (64-43) y 4C 18-23 (82-66)

Árbitros: Gustavo D´Anna, Ariel Mudski e Iván Juck

Estadio: Polideportivo Delmi

Conferencia Norte

fuente: Salta Basket