Recta final de la fase regular, el Estadio Delmi vuelve a ser sede de La Liga Argentina

Desde hoy lunes y hasta el viernes que viene el Estadio Delmi de Salta capital será sede de una de las burbujas de la Conferencia Norte, la otra se realizará en la ciudad cordobesa de San Francisco. Es la segunda vez en esta temporada que la organización del certamen, la AdC, elige a La Linda para llevar a cabo la competencia. El éxito de la primera burbuja en esta ciudad seguramente hizo eco en quienes deben decidir por los escenarios, hace rato que Salta es una plaza por excelencia no solo para el deporte nacional sino también internacional. Hoy, desde las 14.30 comenzará la acción con la segunda división del básquet nacional en el marco de un estricto protocolo sanitario y sin público.

Seis equipos desembarcaron en la capital salteña para la última burbuja norteña de la temporada regular. Junto con Salta Basket, de los siete equipos que competirán desde hoy cinco se encuentran en zona de clasificación -Colón de Santa Fe y Riachuelo de La Rioja matemáticamente tienen chances pero es muy difícil que se metan entre los ocho primeros-, con lo cual se trata de una sede que ofrecerá mucho en juego, con varios condimentos en lo deportivo que la hacen aún más atractiva.

“Cada uno de nosotros como equipo sentimos que tenemos por delante una situación especial, muy linda, de mucho disfrute que es que en la última burbuja de la competencia Salta sea la anfitriona. Es algo que nos pone muy contentos y queremos darles la bienvenida a cada uno de los equipos”, sostuvo José Luis Pisani, entrenador en jefe de Los Infernales.

“Sin lugar a dudas que va a ser una burbuja muy especial, habrá muchas cosas en juego. Salta Basket se ha preparado de muy buena manera, pudiendo entrenar de una forma especial. Tuvimos dos partidos previos a la burbuja, con Deportivo Norte e Independiente, con resultados positivos. Pero, fuera de eso, el deseo más grande es que sea una burbuja sanitariamente buena, que se pueda disfrutar mucho del juego y que Salta viva una semana intensa a través del básquet. Desearles a todos una muy buena estadía en la provincia”, concluyó el DT infernal.

Las cartas están echadas, los últimos choques de la fase regular, previo a los anhelados playoffs, están en marcha y hoy abrirán la burbuja en el Delmi Riachuelo de La Rioja frente a uno de los punteros de la Conferencia Norte, Echagüe de Paraná, Entre Ríos, a partir de las 14.30. En el segundo turno se verán las caras Estudiantes de Tucumán y Unión de Santa Fe, a las 17 horas, mientras que al cierre de la jornada (19.30) el local, Salta Basket, recibirá a Sportivo América de Armstrong, Santa Fe.

A continuación los partidos de la burbuja que arrancará hoy:

Lunes 14 – Estadio Delmi

14.30 Riachuelo LR vs Echagüe (ER)

17.00 Estudiantes (T) vs Unión (SF)

19.30 Salta Basket vs Sportivo América (SF)

Libre: Colón

Martes 15 – Estadio Delmi

14.30 Echagüe (ER) vs Estudiantes (T)

17.00 Sp. América (SF) vs Riachuelo (LR)

19.30 Colón (SF) vs Salta Basket

Libre: Unión

Jueves 17 – Estadio Delmi

14.30 Estudiantes (T) vs Sp. América (SF)

17.00 Riachuelo (LR) vs Colón (SF)

19.30 Salta Basket vs Unión (SF)

Libre: Echagüe (ER)

Viernes 18 – Estadio Delmi

14.30 Colón (SF) vs Estudiantes (T)

17.00 Unión (SF) vs Riachuelo (LR)

19.30 Echagüe (ER) vs Salta Basket

Libre: Sportivo América

