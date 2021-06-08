Reporte Provincial de casos de coronavirus del día martes 8 de junio
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 537 casos nuevos en la provincia, de los cuales 512 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 572 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del lunes 7 se notificaron 1094 testeos, de los cuales 278 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 25% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 49.088 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 42.142, lo que representa el 86%.
Hay 212 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 107 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1454.
|Fecha: 08/06/2021 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|Anta
|17
|902
|1594
|Cachi
|1
|302
|390
|Cafayate
|5
|697
|1279
|Capital
|230
|13175
|23718
|Cerrillos
|15
|948
|1924
|Chicoana
|5
|773
|1093
|Gral. Güemes
|13
|497
|1683
|Gral. San Martín
|14
|938
|3057
|Guachipas
|2
|83
|123
|Iruya
|12
|274
|394
|La Caldera
|12
|437
|680
|La Candelaria
|4
|327
|361
|La Poma
|0
|41
|76
|La Viña
|8
|327
|550
|Los Andes
|0
|286
|516
|Metán
|73
|2199
|2735
|Molinos
|19
|192
|259
|Orán
|30
|1100
|3649
|Rivadavia
|15
|256
|494
|Rosario de la Frontera
|24
|1563
|1783
|Rosario de Lerma
|15
|1058
|1942
|San Carlos
|19
|295
|455
|Santa Victoria
|4
|285
|333
|TOTAL
|537
|26955
|49088
|COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 08/06/2021
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|17
|902
|1594
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|ALGARROBAL
|1
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|2
|137
|258
|BALBUENA
|1
|1
|CEIBALITO
|1
|1
|CORONEL MOLLINEDO
|6
|13
|CORONEL OLLEROS
|3
|6
|EL ARENAL
|1
|1
|EL QUEBRACHAL
|117
|159
|GAONA
|33
|41
|GENERAL PIZARRO
|24
|32
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|4
|342
|704
|LAGUNA BLANCA
|0
|1
|LAS LAJITAS
|10
|200
|324
|LUIS BURELA
|1
|1
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|15
|19
|PIQUETE CABADO
|1
|8
|9
|RIO DEL VALLE
|12
|22
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|302
|390
|CACHI
|1
|277
|342
|CACHI ADENTRO
|3
|3
|COLTE
|4
|4
|EL BARRIAL
|0
|1
|LAS TRANCAS
|1
|1
|PAYOGASTA
|16
|38
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|1
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|5
|697
|1279
|CAFAYATE
|5
|688
|1267
|DIVISADERO
|0
|1
|LAS CONCHAS
|1
|1
|TOLOMBOM
|8
|9
|YACOCHUYA
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|230
|13175
|23718
|ATOCHA
|4
|25
|43
|CASTELLANOS
|1
|3
|LAS COSTAS
|2
|2
|LA CIENAGA
|3
|4
|SALTA
|221
|12554
|22654
|VILLA SAN LORENZO
|5
|590
|1012
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|15
|948
|1924
|CERRILLOS
|10
|627
|1282
|LA ISLA
|5
|8
|LA MERCED
|5
|275
|562
|SAN AGUSTIN
|41
|72
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|5
|773
|1093
|AGUA NEGRA
|2
|2
|BARRIO LA ROTONDA
|2
|2
|BELLA VISTA
|0
|4
|4
|CALVIMONTE
|1
|1
|CHICOANA
|1
|271
|405
|EL CARRIL
|4
|477
|660
|EL MOLLAR
|8
|11
|EL TIPAL
|1
|1
|ESCOIPE
|4
|4
|LAS MORAS
|1
|1
|PULARES
|2
|2
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|13
|497
|1683
|CABEZA DE BUEY
|1
|1
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|5
|91
|284
|COBOS
|12
|20
|EL BORDO
|1
|37
|178
|EL PRADO
|1
|2
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|7
|354
|1193
|PALOMITAS
|1
|1
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|14
|938
|3057
|ACAMBUCO
|0
|3
|AGUARAY
|1
|112
|424
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|14
|29
|CAMPICHUELO
|1
|3
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|6
|13
|EMBARCACION
|3
|121
|320
|GENERAL BALLIVIAN
|10
|26
|GENERAL MOSCONI
|2
|48
|219
|HICKMAN
|0
|6
|MISION CHAQUEÑA
|1
|1
|PADRE LOZANO
|1
|3
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|124
|502
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|8
|499
|1500
|TONONO
|1
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|2
|83
|123
|GUACHIPAS
|2
|83
|123
|DEPARTAMENTO IRUYA
|12
|274
|394
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|4
|4
|COLANZULI
|4
|4
|CORTADERAS
|12
|12
|IRUYA
|10
|180
|248
|ISLA DE CAÑAS
|1
|41
|92
|LA MESADA GRANDE
|1
|2
|LAS CAPILLAS
|1
|1
|PUEBLO VIEJO
|1
|1
|RODEO COLORADO
|1
|23
|23
|VIZCARRA
|7
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|12
|437
|680
|ISLA DE BAQUEROS
|3
|3
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|9
|111
|171
|LA CALDERILLA
|4
|5
|VAQUEROS
|3
|319
|501
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|4
|327
|361
|CEIBAL
|1
|18
|18
|EL TALA
|3
|159
|186
|EL JARDIN
|79
|79
|LA CANDELARIA
|71
|78
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|41
|76
|CERRO NEGRO
|2
|2
|COBRES
|18
|18
|EL RODEO
|1
|2
|LA POMA
|20
|54
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|8
|327
|550
|AMPASCACHI
|2
|2
|CORONEL MOLDES
|4
|232
|401
|LA VIÑA
|2
|77
|119
|LAS ABRITAS
|1
|1
|TALAPAMPA
|2
|15
|27
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|286
|516
|OLACAPATO
|0
|11
|14
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|205
|402
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|13
|22
|TOLAR GRANDE
|0
|57
|78
|DEPARTAMENTO METÁN
|73
|2199
|2735
|AGUA BLANCA
|2
|7
|EL GALPON
|15
|305
|365
|EL TUNAL
|17
|22
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|3
|3
|LUMBRERAS
|1
|28
|31
|METAN VIEJO
|22
|34
|RIO PIEDRAS
|66
|87
|SAN JOSE DE METAN
|57
|1753
|2183
|SAN JOSE DE ORQUERA
|3
|3
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|19
|192
|259
|ALUMBRE
|4
|10
|12
|AMAICHA
|2
|2
|CUCHIYACO
|25
|25
|COLOME
|4
|4
|EL CHURCAL
|3
|3
|LA PUERTA
|4
|19
|28
|LURACATAO
|6
|10
|MOLINOS
|1
|78
|107
|SECLANTAS
|10
|39
|61
|SECLANTAS ADENTRO
|3
|4
|TACUIL
|3
|3
|DEPARTAMENTO ORÁN
|30
|1100
|3649
|ABRA GRANDE
|1
|1
|AGUAS BLANCAS
|2
|25
|64
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|95
|397
|EL TABACAL
|6
|18
|HIPOLITO YRIGOYEN
|4
|130
|250
|LOS NARANJOS
|1
|1
|PICHANAL
|3
|84
|198
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|17
|713
|2632
|URUNDEL
|3
|45
|88
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|15
|256
|494
|ALTO DE LA SIERRA
|3
|5
|CAPITAN JUAN PAGE
|1
|1
|CORONEL JUAN SOLA
|1
|51
|158
|LA UNION
|2
|70
|99
|LOS BLANCOS
|1
|9
|13
|MISION LA PAZ
|2
|3
|PLUMA DE PATO
|2
|6
|RIVADAVIA
|7
|62
|89
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|2
|4
|SANTA ROSA
|1
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|4
|53
|113
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|24
|1563
|1783
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|11
|12
|ARAGON
|1
|1
|ARENAL VIEJO
|1
|1
|BALBOA
|1
|1
|COPO QUILE
|10
|12
|EL BORDO
|0
|1
|EL POTRERO
|16
|16
|HORCONES
|1
|1
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|24
|1516
|1732
|SAN FELIPE
|4
|4
|SAN LORENZO
|1
|1
|SANTA MARIA
|1
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|15
|1058
|1942
|AGUA CHICA
|2
|3
|CAMPO QUIJANO
|7
|467
|867
|EL ENCON
|6
|7
|EL ROSAL
|1
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|1
|1
|LA SILLETA
|4
|164
|266
|ROSARIO DE LERMA
|4
|417
|797
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|19
|295
|455
|AMBLAYO
|25
|25
|ANGASTACO
|7
|38
|111
|ANIMANA
|2
|56
|99
|CORRALITO
|3
|3
|EL BARRIAL
|2
|12
|12
|ISONZA
|3
|3
|PUCARA
|1
|1
|RUMIARCO
|1
|1
|SAN ANTONIO
|1
|2
|SAN CARLOS
|8
|155
|196
|SANTA ROSA
|0
|2
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|4
|285
|333
|ACOYTE
|1
|5
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|8
|9
|HORNILLOS
|1
|1
|LA HUERTA
|31
|34
|LOS TOLDOS
|62
|82
|MECOYITA
|5
|5
|NAZARENO
|4
|82
|93
|POSCAYA
|0
|1
|PUCARA
|10
|10
|RODEO PAMPA
|4
|4
|SAN FELIPE
|3
|3
|SANTA CRUZ
|6
|6
|SANTA VICTORIA
|72
|79
|TOTALES
|537
|26955
|49088