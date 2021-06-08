Reporte Provincial de casos de coronavirus del día martes 8 de junio

08/06/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 537 casos nuevos en la provincia, de los cuales 512 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 572 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del lunes 7 se notificaron 1094 testeos, de los cuales 278 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 25% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 49.088 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 42.142, lo que representa el 86%.

Hay 212 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 107 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1454.

Fecha: 08/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 17 902 1594
Cachi 1 302 390
Cafayate 5 697 1279
Capital 230 13175 23718
Cerrillos 15 948 1924
Chicoana 5 773 1093
Gral. Güemes 13 497 1683
Gral. San Martín 14 938 3057
Guachipas 2 83 123
Iruya 12 274 394
La Caldera 12 437 680
La Candelaria 4 327 361
La Poma 0 41 76
La Viña 8 327 550
Los Andes 0 286 516
Metán 73 2199 2735
Molinos 19 192 259
Orán 30 1100 3649
Rivadavia 15 256 494
Rosario de la Frontera 24 1563 1783
Rosario de Lerma 15 1058 1942
San Carlos 19 295 455
Santa Victoria 4 285 333
TOTAL 537 26955 49088
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 08/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 17 902 1594
AGUA CALIENTE 0 1
ALGARROBAL 1 1
APOLINARIO SARAVIA 2 137 258
BALBUENA 1 1
CEIBALITO 1 1
CORONEL MOLLINEDO 6 13
CORONEL OLLEROS 3 6
EL ARENAL 1 1
EL QUEBRACHAL 117 159
GAONA 33 41
GENERAL PIZARRO 24 32
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 342 704
LAGUNA BLANCA 0 1
LAS LAJITAS 10 200 324
LUIS BURELA 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 15 19
PIQUETE CABADO 1 8 9
RIO DEL VALLE 12 22
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 302 390
CACHI 1 277 342
CACHI ADENTRO 3 3
COLTE 4 4
EL BARRIAL 0 1
LAS TRANCAS 1 1
PAYOGASTA 16 38
SAN JOSE DE ESCALCHI 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 697 1279
CAFAYATE 5 688 1267
DIVISADERO 0 1
LAS CONCHAS 1 1
TOLOMBOM 8 9
YACOCHUYA 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 230 13175 23718
ATOCHA 4 25 43
CASTELLANOS 1 3
LAS COSTAS 2 2
LA CIENAGA 3 4
SALTA 221 12554 22654
VILLA SAN LORENZO 5 590 1012
DEPARTAMENTO CERRILLOS 15 948 1924
CERRILLOS 10 627 1282
LA ISLA 5 8
LA MERCED 5 275 562
SAN AGUSTIN 41 72
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 773 1093
AGUA NEGRA 2 2
BARRIO LA ROTONDA 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 1 1
CHICOANA 1 271 405
EL CARRIL 4 477 660
EL MOLLAR 8 11
EL TIPAL 1 1
ESCOIPE 4 4
LAS MORAS 1 1
PULARES 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 13 497 1683
CABEZA DE BUEY 1 1
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 5 91 284
COBOS 12 20
EL BORDO 1 37 178
EL PRADO 1 2
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 354 1193
PALOMITAS 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 14 938 3057
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 1 112 424
CAMPAMENTO VESPUCIO 14 29
CAMPICHUELO 1 3
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 6 13
EMBARCACION 3 121 320
GENERAL BALLIVIAN 10 26
GENERAL MOSCONI 2 48 219
HICKMAN 0 6
MISION CHAQUEÑA 1 1
PADRE LOZANO 1 3
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 124 502
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 8 499 1500
TONONO 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 83 123
GUACHIPAS 2 83 123
DEPARTAMENTO IRUYA  12 274 394
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 4 4
COLANZULI 4 4
CORTADERAS 12 12
IRUYA 10 180 248
ISLA DE CAÑAS 1 41 92
LA MESADA GRANDE 1 2
LAS CAPILLAS 1 1
PUEBLO VIEJO 1 1
RODEO COLORADO 1 23 23
VIZCARRA 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 12 437 680
ISLA DE BAQUEROS 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 9 111 171
LA CALDERILLA 4 5
VAQUEROS 3 319 501
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 4 327 361
CEIBAL 1 18 18
EL TALA 3 159 186
EL JARDIN 79 79
LA CANDELARIA 71 78
DEPARTAMENTO LA POMA 0 41 76
CERRO NEGRO 2 2
COBRES 18 18
EL RODEO 1 2
LA POMA 20 54
DEPARTAMENTO LA VIÑA 8 327 550
AMPASCACHI 2 2
CORONEL MOLDES 4 232 401
LA VIÑA 2 77 119
LAS ABRITAS 1 1
TALAPAMPA 2 15 27
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 286 516
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 205 402
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 13 22
TOLAR GRANDE 0 57 78
DEPARTAMENTO METÁN 73 2199 2735
AGUA BLANCA 2 7
EL GALPON 15 305 365
EL TUNAL 17 22
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 3 3
LUMBRERAS 1 28 31
METAN VIEJO 22 34
RIO PIEDRAS 66 87
SAN JOSE DE METAN 57 1753 2183
SAN JOSE DE ORQUERA 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 19 192 259
ALUMBRE 4 10 12
AMAICHA 2 2
CUCHIYACO 25 25
COLOME 4 4
EL CHURCAL 3 3
LA PUERTA 4 19 28
LURACATAO 6 10
MOLINOS 1 78 107
SECLANTAS 10 39 61
SECLANTAS ADENTRO 3 4
TACUIL 3 3
DEPARTAMENTO ORÁN 30 1100 3649
ABRA GRANDE 1 1
AGUAS BLANCAS 2 25 64
COLONIA SANTA ROSA 1 95 397
EL TABACAL 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 4 130 250
LOS NARANJOS 1 1
PICHANAL 3 84 198
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 17 713 2632
URUNDEL 3 45 88
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 15 256 494
ALTO DE LA SIERRA 3 5
CAPITAN JUAN PAGE 1 1
CORONEL JUAN SOLA 1 51 158
LA UNION 2 70 99
LOS BLANCOS 1 9 13
MISION LA PAZ 2 3
PLUMA DE PATO 2 6
RIVADAVIA 7 62 89
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 2 4
SANTA ROSA 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 4 53 113
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 24 1563 1783
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 11 12
ARAGON 1 1
ARENAL VIEJO 1 1
BALBOA 1 1
COPO QUILE 10 12
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 16 16
HORCONES 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 24 1516 1732
SAN FELIPE 4 4
SAN LORENZO 1 1
SANTA MARIA 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 1058 1942
AGUA CHICA 2 3
CAMPO QUIJANO 7 467 867
EL ENCON 6 7
EL ROSAL 1 1
INGENIERO MAURY 0 0
LA MERCED DEL ENCON 1 1
LA SILLETA 4 164 266
ROSARIO DE LERMA 4 417 797
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 19 295 455
AMBLAYO 25 25
ANGASTACO 7 38 111
ANIMANA 2 56 99
CORRALITO 3 3
EL BARRIAL 2 12 12
ISONZA 3 3
PUCARA 1 1
RUMIARCO 1 1
SAN ANTONIO 1 2
SAN CARLOS 8 155 196
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 285 333
ACOYTE 1 5
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 8 9
HORNILLOS 1 1
LA HUERTA 31 34
LOS TOLDOS 62 82
MECOYITA 5 5
NAZARENO 4 82 93
POSCAYA 0 1
PUCARA 10 10
RODEO PAMPA 4 4
SAN FELIPE 3 3
SANTA CRUZ 6 6
SANTA VICTORIA 72 79
TOTALES 537 26955 49088

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