Comenzó el proceso de reenvío por la absolución de dos imputados en la causa por el homicidio del ex gobernador Ragone

Se realizó una audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°1 que ahora deberá emitir un nuevo veredicto en relación a Héctor Zanetto y Andrés Soraire, para quien el MPF había solicitado en el juicio diez años y prisión perpetua, respectivamente.

A casi diez años de la sentencia que absolvió a Héctor Zanetto y Andrés Soraire por amenazas y su presunta intervención, respectivamente, en el homicidio del ex gobernador de Salta Miguel Ragone y a cinco del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó un nuevo pronunciamiento al respecto, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta realizó ayer una audiencia “de visu” y quedó en condiciones de dictar un nuevo veredicto.

Para el proceso de reenvío el tribunal está conformado por Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Gabriela Elisa Catalano, en tanto que el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Carlos Martín Amad. Asimismo, hay una querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta; de la familia Ragone y por la Asociación “Encuentro por la Memoria, por la verdad y por la justicia de la Provincia de Salta”. También participa la Defensoría Pública de la Víctima como querella y en representación por la acción civil por Margarita Martínez de Leal.

Durante la audiencia, prevista en el artículo 41 del Código Penal, los imputados Zanetto y Soraire informaron sus datos personales y atinentes a su estado de salud. También asistió el ex comisario y jefe de Seguridad Joaquín Guil –condenado a prisión perpetua –, ya que se encuentra en análisis la prisión domiciliaria en la que viene transitando la pena que se le impuso en 2011.

Las acusaciones y pedidos de pena formulados en 2011

Durante el debate el MPF -por entonces representado por el fiscal Horacio Azzolin- había solicitado diez años de prisión para Zanetto por coacción agravada y perpetua para el ex policía Soraire, en su caso por homicidio agravado por mediar alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas en el caso de Miguel Ragone, homicidio agravado por mediar alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad en el caso de Santiago Arredes y tentativa de igual delito en el caso de Margarita Martínez de Leal. Los sucesos tuvieron lugar el 11 de marzo de 1976.

La fiscalía había tenido por acreditada las amenazas proferidas por Zanetto para que Ragone se retire de la política. El hombre fue sindicado como integrante del riñón de la Unión Obrera Metalúrguca (UOM) en tiempos de “férrea oposición” y como integrante de la intervención federal de Salta, dispuesta en noviembre de 1974. En igual sentido se había pronunciado el MPF en su alegato en relación a Soraire, al considerar que participó de la comisión policial que intervino en los crímenes del ex mandatario provincial, del testigo de su secuestro Santiago Arredes y de la tentativa de homicidio de la también testigo Margarita Martínez de Leal.

El juicio culminó en diciembre de 2011 con absoluciones en torno a esas dos acusaciones, pero la sentencia sí incluyó condenas a perpetua para el ex teniente y ex jefe de la Policía salteña Miguel Gentil, el ex jefe del Área 332 del Ejército Carlos Alberto Mulhall y el mencionado Guil, y dos años de prisión para los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, en julio de 2016, anular las absoluciones y que se dicte un nuevo pronunciamiento «con la celeridad y resguardos que impone el caso”. Luego el expediente estuvo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el año pasado rechazó los recursos de la defensa, dejó firme la decisión de casación y habilitó así el reenvío. Tras la audiencia celebrada ayer, resta que se conozca el nuevo veredicto del TOF N°1 salteño.

fuente: MPF Nación