Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 7 de junio

07/06/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 352 casos nuevos en la provincia, de los cuales 327 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 257 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del domingo 6 se notificaron 303 testeos, de los cuales 117 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 39% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 48.551 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 41.721, lo que representa el 86%.

Hay 209 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 100 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1441.

Fecha: 07/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 24 885 1577
Cachi 20 301 389
Cafayate 3 692 1274
Capital 151 12945 23488
Cerrillos 12 933 1909
Chicoana 13 768 1088
Gral. Güemes 10 484 1670
Gral. San Martín 12 924 3043
Guachipas 1 81 121
Iruya 3 262 382
La Caldera 4 425 668
La Candelaria 5 323 357
La Poma 0 41 76
La Viña 5 319 542
Los Andes 0 286 516
Metán 13 2126 2662
Molinos 12 173 240
Orán 12 1070 3619
Rivadavia 6 241 479
Rosario de la Frontera 1 1539 1759
Rosario de Lerma 32 1043 1927
San Carlos 1 276 436
Santa Victoria 12 281 329
TOTAL 352 26418 48551
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 07/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 24 885 1577
AGUA CALIENTE 0 1
ALGARROBAL 1 1
APOLINARIO SARAVIA 7 135 256
BALBUENA 1 1
CEIBALITO 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 6 13
CORONEL OLLEROS 3 6
EL ARENAL 1 1
EL QUEBRACHAL 1 117 159
GAONA 33 41
GENERAL PIZARRO 24 32
JOAQUIN V. GONZALEZ 338 700
LAGUNA BLANCA 0 1
LAS LAJITAS 15 190 314
LUIS BURELA 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 15 19
PIQUETE CABADO 1 7 8
RIO DEL VALLE 12 22
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 20 301 389
CACHI 18 276 341
CACHI ADENTRO 3 3
COLTE 2 4 4
EL BARRIAL 0 1
LAS TRANCAS 1 1
PAYOGASTA 16 38
SAN JOSE DE ESCALCHI 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 692 1274
CAFAYATE 3 683 1262
DIVISADERO 0 1
LAS CONCHAS 1 1
TOLOMBOM 8 9
YACOCHUYA 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 151 12945 23488
ATOCHA 21 39
CASTELLANOS 1 3
LAS COSTAS 2 2
LA CIENAGA 3 4
SALTA 143 12333 22433
VILLA SAN LORENZO 8 585 1007
DEPARTAMENTO CERRILLOS 12 933 1909
CERRILLOS 10 617 1272
LA ISLA 5 8
LA MERCED 2 270 557
SAN AGUSTIN 41 72
DEPARTAMENTO CHICOANA 13 768 1088
AGUA NEGRA 2 2
BARRIO LA ROTONDA 2 2
BELLA VISTA 1 4 4
CALVIMONTE 1 1
CHICOANA 2 270 404
EL CARRIL 10 473 656
EL MOLLAR 8 11
EL TIPAL 1 1
ESCOIPE 4 4
LAS MORAS 1 1
PULARES 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 10 484 1670
CABEZA DE BUEY 1 1
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 2 86 279
COBOS 12 20
EL BORDO 36 177
EL PRADO 1 2
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 8 347 1186
PALOMITAS 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 12 924 3043
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 2 111 423
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 14 29
CAMPICHUELO 1 3
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 6 13
EMBARCACION 118 317
GENERAL BALLIVIAN 10 26
GENERAL MOSCONI 46 217
HICKMAN 0 6
MISION CHAQUEÑA 1 1
PADRE LOZANO 1 3
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 124 502
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 8 491 1492
TONONO 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 81 121
GUACHIPAS 1 81 121
DEPARTAMENTO IRUYA  3 262 382
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 4 4
COLANZULI 4 4
CORTADERAS 12 12
IRUYA 2 170 238
ISLA DE CAÑAS 40 91
LA MESADA GRANDE 1 2
LAS CAPILLAS 1 1
PUEBLO VIEJO 1 1
RODEO COLORADO 1 22 22
VIZCARRA 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 425 668
ISLA DE BAQUEROS 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 102 162
LA CALDERILLA 4 5
VAQUEROS 3 316 498
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 323 357
CEIBAL 17 17
EL TALA 156 183
EL JARDIN 79 79
LA CANDELARIA 5 71 78
DEPARTAMENTO LA POMA 0 41 76
CERRO NEGRO 2 2
COBRES 18 18
EL RODEO 1 2
LA POMA 20 54
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 319 542
AMPASCACHI 2 2
CORONEL MOLDES 5 228 397
LA VIÑA 75 117
LAS ABRITAS 1 1
TALAPAMPA 13 25
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 286 516
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 205 402
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 13 22
TOLAR GRANDE 0 57 78
DEPARTAMENTO METÁN 13 2126 2662
AGUA BLANCA 2 7
EL GALPON 2 290 350
EL TUNAL 17 22
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 3 3
LUMBRERAS 27 30
METAN VIEJO 22 34
RIO PIEDRAS 1 66 87
SAN JOSE DE METAN 10 1696 2126
SAN JOSE DE ORQUERA 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 12 173 240
ALUMBRE 6 8
AMAICHA 2 2
CUCHIYACO 25 25
COLOME 4 4
EL CHURCAL 3 3
LA PUERTA 15 24
LURACATAO 6 10
MOLINOS 2 77 106
SECLANTAS 9 29 51
SECLANTAS ADENTRO 3 4
TACUIL 1 3 3
DEPARTAMENTO ORÁN 12 1070 3619
ABRA GRANDE 1 1
AGUAS BLANCAS 1 23 62
COLONIA SANTA ROSA 1 94 396
EL TABACAL 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 126 246
LOS NARANJOS 1 1
PICHANAL 1 81 195
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 7 696 2615
URUNDEL 2 42 85
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 6 241 479
ALTO DE LA SIERRA 3 5
CAPITAN JUAN PAGE 1 1
CORONEL JUAN SOLA 50 157
LA UNION 1 68 97
LOS BLANCOS 8 12
MISION LA PAZ 2 3
PLUMA DE PATO 2 6
RIVADAVIA 3 55 82
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 1 2 4
SANTA ROSA 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 49 109
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1539 1759
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 11 12
ARAGON 1 1
ARENAL VIEJO 1 1
BALBOA 1 1
COPO QUILE 10 12
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 16 16
HORCONES 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1492 1708
SAN FELIPE 4 4
SAN LORENZO 1 1
SANTA MARIA 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 32 1043 1927
AGUA CHICA 2 3
CAMPO QUIJANO 7 460 860
EL ENCON 6 7
EL ROSAL 1 1
INGENIERO MAURY 0 0
LA MERCED DEL ENCON 1 1
LA SILLETA 2 160 262
ROSARIO DE LERMA 23 413 793
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 276 436
AMBLAYO 25 25
ANGASTACO 31 104
ANIMANA 54 97
CORRALITO 3 3
EL BARRIAL 10 10
ISONZA 3 3
PUCARA 1 1
RUMIARCO 1 1
SAN ANTONIO 1 2
SAN CARLOS 1 147 188
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 12 281 329
ACOYTE 1 5
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 8 9
HORNILLOS 1 1
LA HUERTA 31 34
LOS TOLDOS 10 62 82
MECOYITA 5 5
NAZARENO 78 89
POSCAYA 0 1
PUCARA 10 10
RODEO PAMPA 4 4
SAN FELIPE 3 3
SANTA CRUZ 6 6
SANTA VICTORIA 2 72 79
TOTALES 352 26418 48551

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