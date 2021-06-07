Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 7 de junio
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 352 casos nuevos en la provincia, de los cuales 327 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 257 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del domingo 6 se notificaron 303 testeos, de los cuales 117 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 39% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 48.551 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 41.721, lo que representa el 86%.
Hay 209 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 100 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1441.
|Fecha: 07/06/2021 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|Anta
|24
|885
|1577
|Cachi
|20
|301
|389
|Cafayate
|3
|692
|1274
|Capital
|151
|12945
|23488
|Cerrillos
|12
|933
|1909
|Chicoana
|13
|768
|1088
|Gral. Güemes
|10
|484
|1670
|Gral. San Martín
|12
|924
|3043
|Guachipas
|1
|81
|121
|Iruya
|3
|262
|382
|La Caldera
|4
|425
|668
|La Candelaria
|5
|323
|357
|La Poma
|0
|41
|76
|La Viña
|5
|319
|542
|Los Andes
|0
|286
|516
|Metán
|13
|2126
|2662
|Molinos
|12
|173
|240
|Orán
|12
|1070
|3619
|Rivadavia
|6
|241
|479
|Rosario de la Frontera
|1
|1539
|1759
|Rosario de Lerma
|32
|1043
|1927
|San Carlos
|1
|276
|436
|Santa Victoria
|12
|281
|329
|TOTAL
|352
|26418
|48551
|COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 07/06/2021
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|24
|885
|1577
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|ALGARROBAL
|1
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|7
|135
|256
|BALBUENA
|1
|1
|CEIBALITO
|1
|1
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|6
|13
|CORONEL OLLEROS
|3
|6
|EL ARENAL
|1
|1
|EL QUEBRACHAL
|1
|117
|159
|GAONA
|33
|41
|GENERAL PIZARRO
|24
|32
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|338
|700
|LAGUNA BLANCA
|0
|1
|LAS LAJITAS
|15
|190
|314
|LUIS BURELA
|1
|1
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|15
|19
|PIQUETE CABADO
|1
|7
|8
|RIO DEL VALLE
|12
|22
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|20
|301
|389
|CACHI
|18
|276
|341
|CACHI ADENTRO
|3
|3
|COLTE
|2
|4
|4
|EL BARRIAL
|0
|1
|LAS TRANCAS
|1
|1
|PAYOGASTA
|16
|38
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|1
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|3
|692
|1274
|CAFAYATE
|3
|683
|1262
|DIVISADERO
|0
|1
|LAS CONCHAS
|1
|1
|TOLOMBOM
|8
|9
|YACOCHUYA
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|151
|12945
|23488
|ATOCHA
|21
|39
|CASTELLANOS
|1
|3
|LAS COSTAS
|2
|2
|LA CIENAGA
|3
|4
|SALTA
|143
|12333
|22433
|VILLA SAN LORENZO
|8
|585
|1007
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|12
|933
|1909
|CERRILLOS
|10
|617
|1272
|LA ISLA
|5
|8
|LA MERCED
|2
|270
|557
|SAN AGUSTIN
|41
|72
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|13
|768
|1088
|AGUA NEGRA
|2
|2
|BARRIO LA ROTONDA
|2
|2
|BELLA VISTA
|1
|4
|4
|CALVIMONTE
|1
|1
|CHICOANA
|2
|270
|404
|EL CARRIL
|10
|473
|656
|EL MOLLAR
|8
|11
|EL TIPAL
|1
|1
|ESCOIPE
|4
|4
|LAS MORAS
|1
|1
|PULARES
|2
|2
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|10
|484
|1670
|CABEZA DE BUEY
|1
|1
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|2
|86
|279
|COBOS
|12
|20
|EL BORDO
|36
|177
|EL PRADO
|1
|2
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|8
|347
|1186
|PALOMITAS
|1
|1
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|12
|924
|3043
|ACAMBUCO
|0
|3
|AGUARAY
|2
|111
|423
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|1
|14
|29
|CAMPICHUELO
|1
|3
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|6
|13
|EMBARCACION
|118
|317
|GENERAL BALLIVIAN
|10
|26
|GENERAL MOSCONI
|46
|217
|HICKMAN
|0
|6
|MISION CHAQUEÑA
|1
|1
|PADRE LOZANO
|1
|3
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|124
|502
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|8
|491
|1492
|TONONO
|1
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|1
|81
|121
|GUACHIPAS
|1
|81
|121
|DEPARTAMENTO IRUYA
|3
|262
|382
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|4
|4
|COLANZULI
|4
|4
|CORTADERAS
|12
|12
|IRUYA
|2
|170
|238
|ISLA DE CAÑAS
|40
|91
|LA MESADA GRANDE
|1
|2
|LAS CAPILLAS
|1
|1
|PUEBLO VIEJO
|1
|1
|RODEO COLORADO
|1
|22
|22
|VIZCARRA
|7
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|4
|425
|668
|ISLA DE BAQUEROS
|3
|3
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|1
|102
|162
|LA CALDERILLA
|4
|5
|VAQUEROS
|3
|316
|498
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|5
|323
|357
|CEIBAL
|17
|17
|EL TALA
|156
|183
|EL JARDIN
|79
|79
|LA CANDELARIA
|5
|71
|78
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|41
|76
|CERRO NEGRO
|2
|2
|COBRES
|18
|18
|EL RODEO
|1
|2
|LA POMA
|20
|54
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|5
|319
|542
|AMPASCACHI
|2
|2
|CORONEL MOLDES
|5
|228
|397
|LA VIÑA
|75
|117
|LAS ABRITAS
|1
|1
|TALAPAMPA
|13
|25
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|286
|516
|OLACAPATO
|0
|11
|14
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|205
|402
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|13
|22
|TOLAR GRANDE
|0
|57
|78
|DEPARTAMENTO METÁN
|13
|2126
|2662
|AGUA BLANCA
|2
|7
|EL GALPON
|2
|290
|350
|EL TUNAL
|17
|22
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|3
|3
|LUMBRERAS
|27
|30
|METAN VIEJO
|22
|34
|RIO PIEDRAS
|1
|66
|87
|SAN JOSE DE METAN
|10
|1696
|2126
|SAN JOSE DE ORQUERA
|3
|3
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|12
|173
|240
|ALUMBRE
|6
|8
|AMAICHA
|2
|2
|CUCHIYACO
|25
|25
|COLOME
|4
|4
|EL CHURCAL
|3
|3
|LA PUERTA
|15
|24
|LURACATAO
|6
|10
|MOLINOS
|2
|77
|106
|SECLANTAS
|9
|29
|51
|SECLANTAS ADENTRO
|3
|4
|TACUIL
|1
|3
|3
|DEPARTAMENTO ORÁN
|12
|1070
|3619
|ABRA GRANDE
|1
|1
|AGUAS BLANCAS
|1
|23
|62
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|94
|396
|EL TABACAL
|6
|18
|HIPOLITO YRIGOYEN
|126
|246
|LOS NARANJOS
|1
|1
|PICHANAL
|1
|81
|195
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|7
|696
|2615
|URUNDEL
|2
|42
|85
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|6
|241
|479
|ALTO DE LA SIERRA
|3
|5
|CAPITAN JUAN PAGE
|1
|1
|CORONEL JUAN SOLA
|50
|157
|LA UNION
|1
|68
|97
|LOS BLANCOS
|8
|12
|MISION LA PAZ
|2
|3
|PLUMA DE PATO
|2
|6
|RIVADAVIA
|3
|55
|82
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|1
|2
|4
|SANTA ROSA
|1
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|1
|49
|109
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|1539
|1759
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|11
|12
|ARAGON
|1
|1
|ARENAL VIEJO
|1
|1
|BALBOA
|1
|1
|COPO QUILE
|10
|12
|EL BORDO
|0
|1
|EL POTRERO
|16
|16
|HORCONES
|1
|1
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|1492
|1708
|SAN FELIPE
|4
|4
|SAN LORENZO
|1
|1
|SANTA MARIA
|1
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|32
|1043
|1927
|AGUA CHICA
|2
|3
|CAMPO QUIJANO
|7
|460
|860
|EL ENCON
|6
|7
|EL ROSAL
|1
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|1
|1
|LA SILLETA
|2
|160
|262
|ROSARIO DE LERMA
|23
|413
|793
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|1
|276
|436
|AMBLAYO
|25
|25
|ANGASTACO
|31
|104
|ANIMANA
|54
|97
|CORRALITO
|3
|3
|EL BARRIAL
|10
|10
|ISONZA
|3
|3
|PUCARA
|1
|1
|RUMIARCO
|1
|1
|SAN ANTONIO
|1
|2
|SAN CARLOS
|1
|147
|188
|SANTA ROSA
|0
|2
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|12
|281
|329
|ACOYTE
|1
|5
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|8
|9
|HORNILLOS
|1
|1
|LA HUERTA
|31
|34
|LOS TOLDOS
|10
|62
|82
|MECOYITA
|5
|5
|NAZARENO
|78
|89
|POSCAYA
|0
|1
|PUCARA
|10
|10
|RODEO PAMPA
|4
|4
|SAN FELIPE
|3
|3
|SANTA CRUZ
|6
|6
|SANTA VICTORIA
|2
|72
|79
|TOTALES
|352
|26418
|48551