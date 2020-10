Mediante videoconferencia el ministro de Salud informó al Senado sobre la actualidad epidemiológica de la Provincia

Respondiendo a un pedido de informes aprobado durante la última sesión del cuerpo, el Ministro de Salud Pública, Dr. Juan José Esteban, se reunió este jueves, desde su lugar de confinamiento y a través de videoconferencia, con la Cámara de Senadores, para dar a conocer las acciones que viene llevando adelante en el marco de la pandemia.

En ese marco dijo que se llegó a una ocupación del 95% de camas de terapia intensiva, por lo que se trabajó en un importante cambio de logística que permitirá habilitar 160 camas de mediana y alta complejidad en el Hospital San Bernardo; 36 camas de mediana y baja complejidad en el Señor Del Milagro; 30 camas UTI en el Oñativia; 5 camas UTI en el Papa Francisco y 10 camas de mediana y alta complejidad para mujeres en el Materno Infantil.

Se agrega el alquiler de dos pisos en una clínica privada donde funcionará una unidad de terapia intensiva y una sala común para internados de mediana gravedad. A esto se suma el Centro de Convenciones, que del mismo modo que edificios o escuelas adaptados para tal fin en el interior provincial, funcionan como contención de pacientes leves y descarga de mediana y baja complejidad para los hospitales.

También se trabajó en el fortalecimiento de la atención pre hospitalaria que brinda el SAMEC, con provisión de ambulancias y recurso humano como radio operadores, enfermeros y la reingeniería de las líneas telefónicas 136 y 148 para contención de pacientes en domicilio, que liberó el uso del 911 para otra clase de emergencias.

Sobre el trabajo en el interior, Esteban explicó que el fortalecimiento sanitario, en el caso de Orán, permitió habilitar la escuela Osvaldo Pos y bajar al 55% la ocupación de camas en el Hospital San Vicente de Paúl. Paralelamente, miembros del equipo de salud siguen recorriendo hospitales de toda la provincia para evaluar situación sanitaria y necesidades.

Además se trabaja en obras de ingeniería de redes de gases medicinales para dotar oxígeno a hospitales, avanzando ya en Mosconi, Yrigoyen y Embarcación y siendo el hospital Santa Teresita, de Cerrillos, el primero que contará con ese servicio por ser de referencia en todo el Valle de Lerma.

Tratamientos autorizados

Esteban dijo que en Salta se firmaron las resoluciones que ya permiten el uso hospitalario de Ibuprofeno inhalado y la ivermectina, como tratamientos compasivos.

Sobre Ibuprofeno se compraron 150 cajas y el laboratorio donó otras 50, siendo este un tratamiento que debe tener el consenso del afectado y sobre ivermectina, se trabaja en el reparto para grupos de riesgo así como al personal sanitario y de seguridad.

Sostuvo que la curva de contagios sigue en ascenso y aun no se puede precisar cuándo llegará el amesetamiento que permita hablar del pico de la pandemia. “Vamos a necesitar la colaboración de pueblo en lo referente a normas de higiene y distanciamiento con la idea de disminuir la letalidad del virus y contener la situación epidemiológica en toda la provincia”, expresó y aclaró que el aislamiento se debió adoptar por falta de acompañamiento social, aunque aclaró que es consciente que debe haber flexibilizaciones porque de lo contrario sobreviene la asfixia económica. “Hay que aprender a convivir entre el equilibrio económico y la situación sanitaria para no tener que entrar y salir de fase 1 constantemente, que es lo que pasa ahora en Europa”, señaló.

Esteban finalmente respondió consultas de los legisladores sobre necesidades de cada departamento en materia de infraestructura, insumos y recursos humanos; incorporación de médicos jubilados para atención telefónica; contratación de personal sanitario; puesta en marcha del Operativo DETECTAR y habilitación de laboratorios en el Norte para diagnosticar además de Covid_19, patologías como dengue, zika y chikungunya.

Agregó que su aislamiento culmina el sábado y la próxima semana deberá reconfigurar su ministerio por la cantidad de colaboradores confinados, entre los que mencionó al Dr. Sergio Humacata, que sigue atravesando por un delicado estado de salud.

Finalmente, ante la pregunta sobre un eventual uso de terapias y medicamentos que no cuentan con autorización del ANMAT, como el caso del dióxido de cloro, Esteban fue enfático al sostener que “por tratarse de un producto sanitizante bactericida y potabilizador de agua, del que ningún experimento científico recomienda su uso en humanos, no se puede implementar hasta no tener certeza absoluta para no poner en riesgo a las personas”.

Participaron los senadores Jorge Soto, Mashur Lapad, Silvina Abilés, Manuel Pailler, Alfredo Sanguino, José Ibarra, Walter Abán, Héctor Nolasco, Marcelo García, Carlos Rosso, Guillermo Durand Cornejo, Sergio Saldaño, Roberto Vásquez, Carlos Ampuero, Javier Mónico, Dani Nolasco, Martín Arjona, Walter Cruz y Fernando Sanz.

fuente: senado salta

