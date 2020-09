Zapata le respondió a Saenz: «un buen político no insulta a su adversario, lo convence»

El gobernador de la Provincia cuestionó las críticas que hizo la oposición sobre el rumbo de su Gobierno y sobre el estado del sistema de Salud. En este sentido, el diputado provincial, Carlos Zapata, recogió el guante y respondió esos cuestionamientos. “Descalificar no es el camino”, señaló el legislador en el programa de Marcelo Hoyos por FM Capital.

Carlos Zapata dijo que el estado del sistema de Salud no es una cuestión exclusiva del mandatario, sino que Sáenz da las órdenes y los que deben llevarlas adelante son los ministros. Igualmente, el diputado provincial consideró que “un buen político no insulta a su adversario, lo convence”. “Adjetivar o descalificar una expresión no es el camino correcto”, remarcó nuevamente el referente de Ahora Patria.

“El gobernador tiene a la vuelta todo un equipo que es el que lleva a la práctica sus decisiones. Los malos resultados, seguramente no están en las intenciones de las instrucciones que da el gobernador, sino de la gente que lo rodea”, agregó el referente de Ahora Patria.

Para Zapata, Gustavo Sáenz se equivocó en dar sus discursos con una gran carga emocional, porque una persona que gobierna debe tener la cabeza fría, analizar los hechos y obrar en consecuencia.

“No me siento responsable de lo que pasa con la Salud. Yo, como legislador, tengo funciones y obligaciones que me otorga la Constitución. ¿Cuáles son? Presentar proyectos de ley, hacer uso de la palabra en el recinto y, a su vez, controlar. Yo no soy responsable de llevar a la práctica una obra, porque eso le corresponde al Ejecutivo”, fue la respuesta de Carlos Zapata para el Gobierno, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo buscan responsabilizar a los legisladores provinciales por cómo se encuentra la Salud de la Provincia.

En la misma línea, el referente de Ahora Patria sostuvo que un gobernador no tiene que inspirar lástima, sino que debe tener autoridad, personalidad y el liderazgo para marcar el camino. Finalmente, Carlos Zapata remarcó que “un buen político no insulta a su adversario, lo convence”.

