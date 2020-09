Por el de aislamiento social, preventivo y obligatorio no habrá atención presencial en los bancos

En el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia, se convoca a las personas a pedir la tarjeta de débito a los bancos con los que operan, vía online, extraer dinero con las compras en supermercados, farmacias y otros lugares habilitados con esta tarjeta y utilizar la banca internet o la app del banco correspondiente para pagos de servicios, transferencias, recargas de celular y recarga de tarjetas de transporte. Estas son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos y entidades bancarias de la provincia de Salta.

Además, se insta a usar como medio de pago para compras en comercios la tarjeta de débito, para evitar recurrir a la extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos.

En el caso de Banco Macro se informó lo siguiente:

Se puede hacer uso del servicio Extra Cash, que permite extraer con la tarjeta de débito Macro, hasta $8.000 en efectivo al efectuar el pago por compras en comercios adheridos. (Consultar comercios adheridos en www.macro.com.ar).

Para asegurar el correcto funcionamiento de la red de cajeros automáticos, recordar que la cantidad recomendada por cada extracción es de 30 billetes como máximo.

Además, Banco Macro permite abrir una cuenta desde el celular, desbloquear la clave de la tarjeta de débito o gestionar el retiro de efectivo sin la tarjeta de débito. Todo, de manera online y sin salir de casa, ingresando en www.macro.com.ar/operacionessimples o consultando a EME, el asistente virtual de Banco Macro, desde Whats App, a través del: 11 3422 8223.

A los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Banco Macro recuerda que no es necesario recurrir a una sucursal. Si el cliente no posee tarjeta de débito, a partir de su día de cobro (no antes), deberá generar un código de extracción que recibirá en su celular. Ese código permitirá retirar el efectivo desde cualquier cajero automático y tendrá una validez de 7 días.

Para generar el código los clientes tienen dos opciones: Desde www.anses.gob.ar/IFE con su número de DNI; o desde www.macro.com.ar/OperacionesSimples clickeando la opción Extracción sin TD – IFE.

