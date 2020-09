Fin al conflicto con ex empleados de la empresa Electrificadora del Valle S.A.: acuerdo y cobro de indemnización

Finalmente, la semana pasada se llegó a un acuerdo conciliatorio tras una serie de negociaciones que comenzaron tras la desvinculación de trabajadores por la finalización de las tareas que llevaba a cabo empresa Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA) en proyecto Lindero, ubicado en la puna salteña. Esto ocurrió al comienzo de la pandemia, por lo que, los empleados plantearon una serie de compensaciones que finalmente la contratista aceptó pagar.

Se trata de un grupo de ex empleados que con patrocinio legal, y tras cumplir todas las formalidades, iniciaron sus expedientes administrativos en la Secretaría de Trabajo. La empresa reconoció que el reclamo era genuino, y aceptó pagar una suma de dinero a cada uno de ellos en concepto de indemnización y otros ítems.

No obstante, queda aún un pequeño grupo de ex empleados que no acercó ningún papel ni cumplió los requisitos formales, por lo que, no fueron contemplados en esta solución considerada satisfactoria por los demandantes.

Los que llegaron a un acuerdo son 57 personas, residentes en Salta Capital y General Güemes, a los que se sumará luego otro grupo.

En la homologación del mismo, firmada en la Secretaría de Trabajo, participaron los apoderados de EDVSA y los abogados patrocinantes de este grupo de empleados, y se estableció que en un plazo de tres días van a estar cobrando lo acordado.

