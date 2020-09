Ciclo de charlas gratuitas: lo que hay que saber acerca de la epilepsia y cómo actuar ante una crisis

En el marco de la Semana de la Epilepsia, el Ministerio de Salud Pública Provincial, brinda algunas recomendaciones para el paciente epiléptico y personas cercanas, con la finalidad de prevenir crisis y saber cómo actuar en el caso de que ocurra un evento de este tipo.

Las principales pautas para la persona con epilepsia son:

Tomar la medicación en forma habitual y regular

Evitar el consumo de alcohol y drogas

Llevar una alimentación sana

Dormir bien, hacer ejercicio físico en forma regular

Evitar situaciones de estrés

No conducir vehículos si tiene crisis habituales.

El sistema de salud pública provincial tiene registrados alrededor de 6000 pacientes con epilepsia, calculándose que en la parte privada se atienden aproximadamente una cantidad similar, lo que indicaría una prevalencia de la enfermedad del 1% sobre la población provincial.

Esta patología no es sinónimo de discapacidad y las personas que siguen tratamiento y control en forma adecuada pueden desarrollar todo tipo de actividad.

Los desencadenantes más comunes de una crisis epiléptica pueden ser: olvidarse de tomar la medicación, falta de sueño, alteraciones hormonales, consumo de drogas y alcohol, estrés, disminución de azúcar en sangre, destellos luminosos.

Qué hacer y qué no

Ante una crisis epiléptica, se recomienda a quien esté junto al paciente mantener la calma, quitar objetos cercanos con los que pueda lesionarse, colocar algo blando debajo de la cabeza para evitar que se golpee, aflojar la ropa alrededor del cuello, colocarlo de costado para que respire bien y acompañarlo hasta que supere la crisis, que no dura más de dos o tres minutos para dar paso a la recuperación gradual.

Lo que no se debe hacer es intentar inmovilizar por la fuerza a la persona en crisis, ni introducir objeto alguno en la boca. No es necesario efectuar respiración boca a boca, salvo que pasada la crisis convulsiva la persona no respire. No se debe dar agua, pastillas, etc, durante la crisis, ni inmediatamente después.

Se debe procurar atención médica urgente si la crisis dura más de cinco minutos, si se repite en corto espacio de tiempo, si la recuperación no es completa, si hubo traumatismo importante durante la crisis, si se trata de una mujer embarazada, si no se conoce que la persona es epiléptica y tiene convulsiones. Esto último es muy importante, para descartar meningitis, trombosis cerebral, intoxicación, etc.

Actividades de difusión

El programa de Epilepsia, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública, ha organizado un ciclo de charlas gratuitas, abiertas a toda la comunidad y especialmente a pacientes y familiares. Las exposiciones estarán a cargo de profesionales de la neurología.

El objetivo de las actividades es contribuir a mejorar el conocimiento de la población en general sobre la enfermedad, principalmente desde el punto de vista biopsicosocial, poniendo atención en la importancia de no estigmatizar ni discriminar a las personas que la tienen.

Las charlas se brindarán a través de la plataforma ZOOM, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Viernes 11 Hs. 19.00: Generalidades de la epilepsia. Iván Rollan.

Martes 15 Hs. 19.00: Bases diagnósticas y terapéuticas. Noelia Elizabeth Flores.

Viernes 18 Hs. Uso de aceite de Cannabis. Juan Pablo Zorrilla.

Viernes 25 Hs. Derechos de los pacientes con epilepsia. Flavia Salim.

Los interesados pueden inscribirse en: Inscripciones.upap.edu.ar Por más datos, pueden llamar al teléfono (0387) 4321406, o escribir al correo electrónico info.upapsalta@gmail.com

Acerca de la enfermedad

La epilepsia es la segunda causa de consulta en neurología, después de la cefalea. Según el programa de Epilepsia, a cargo del médico neurólogo Juan Pablo Zorrilla, en Salta la prevalencia aproximada es del 1%.

“A pesar de ser una enfermedad frecuente, sigue estando rodeada de mitos y estigmas y las personas que la sufren, con frecuencia, son discriminadas y sus derechos son violados”, dijo Zorrilla.

El especialista afirmó que, de acuerdo con encuestas efectuadas en la población, “el 20% de las personas consultadas desconoce qué es la epilepsia y el 10% de las que afirman saber de qué se trata están equivocadas”.

Otro dato que arroja la encuesta es que más del 20% de las personas asocian la epilepsia a problemas mentales. También, creen que una persona epiléptica tiene limitaciones para realizar estudios superiores. “La realidad es que más del 70% de los pacientes bajo tratamiento puede realizar una vida completamente normal”, afirmó el funcionario.

A la hora de valorar cómo los encuestados actuarían ante una crisis de epilepsia, si bien un 40% dice estar capacitado para hacerlo, un 38% realizará acciones incorrectas en la situación.

“Un 23% de las personas que respondieron la encuesta afirmó que preferiría no mantener una relación sentimental con una persona epiléptica. Lo que más llama la atención es que el 20% de este grupo declaró tener un amigo o familiar con la enfermedad”, dijo Zorrilla, acotando que “muchas veces la discriminación, tanto en el ámbito social como familiar, es producto del desconocimiento”.

