Advierte sobre estafas telefónicas a personas mayores

El área del Ministerio Público Fiscal de la Nación identificó nuevas modalidades, en las que los estafadores llaman por teléfono y se hacen pasar por familiares de las víctimas -generalmente personas mayores-, entidades bancarias o de la ANSES y, bajo diferentes excusas, las inducen a retirar depósitos, entregar dinero o brindar datos personales.

El denominador común de la maniobra identificada consiste en que quienes estafan se hacen pasar por:

Un familiar que pide dinero.

Una entidad bancaria para, pedir datos bancarios; actualizar datos personales; ofrecer cambio de billetes por salida de circulación u otro motivo.

Un empleado público para ofrecer gestiones de la ANSES.

Ante esa problemática, se elaboró las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima:

No dar datos personales y familiares.

Cortar la comunicación telefónica cuando dudamos de la llamada de un supuesto familiar que pide dinero, claves o números de tarjetas de crédito o débito.

No acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos.

No ir a cajeros automáticos o cajas de seguridad ni hacer transferencias luego de recibir estas llamadas.

En caso de duda llamar al 911.

Ningún banco, empresa u organismo oficial puede retirar dinero de su casa o entregar premios bajo esta modalidad.

La ANSES no ofrece gestiones en forma telefónica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...