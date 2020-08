Desde hoy se pueden realizar denuncias de abusos policiales por medio de un sitio web

Este martes fue presentado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial. En la presentación que hicieron el Procurador General de la Provincia y la fiscal de Derechos Humanos, participaron integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, de la Asociación HIJOS y de la Asociación de Pensamiento Penal, además de legisladores y funcionarias.

El procurador general, Abel Cornejo, se refirió al nuevo canal que puso a disposición el Ministerio Público Fiscal y mediante el cual, cualquier ciudadana o ciudadano, podrá denunciar abusos policiales en un trámite sencillo y seguro, sin necesidad de asistir a una comisaría.

Cornejo afirmó que las denuncias y posteriores investigaciones, permitirán combatir los atropellos, torturas, violaciones y vejaciones, a la vez que calificó como “repugnante” que esos delitos sean cometidos por funcionarios del Estado. Citó al autor de “La Sociedad Docente”, Avishai Margalit, quien sostiene que “una sociedad civilizada es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros” y aclaró que la política pública para avanzar contra los abusos, no significa “estar en contra de nadie y sí a favor de la vida digna y de la plenitud como sociedad, la cual debería poder ser diversa e igualitaria”.

En el mismo sentido, dijo Cornejo que en Salta debe garantizarse el derecho a la expresión y que éste se ejerza sin miedo. “La cultura es expresión. Un artista sin sustento -más que el de su propio talento- y sin posibilidad de ejercer su arte, es coartado en su libertad”, afirmó el Procurador. Al mismo tiempo, consideró que “es saludable que la sociedad tenga expresiones de disconformidad, porque desde la diferencia y la armonía, se forma la convivencia”. Pidió tener presente el artículo 14 de la Constitución Nacional y expresó que no debería existir un avasallamiento del Estado, “porque eso, a la Argentina, ya le costó muchísimo dolor”.

Entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el Ministerio Público Fiscal espera el tratamiento de la Ley de Creación de Juzgados Contravencionales (con media sanción del Senado) y del proyecto para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. Ambas iniciativas se encuentran en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Por su parte, la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, destacó la posibilidad de acercar la justicia a la ciudadanía y evitar la revictimización. Aclaró asimismo, que si bien el modelo de radicación de denuncias a través de un sitio web se adoptó del existente para denunciar hechos de microtráfico y robos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia no tendrá acceso a las denuncias de abuso policial, ya que las personas denunciadas pertenecerían a esa cartera.

Finalmente, la coordinadora de Informática del MPF, Patricia Aballay, compartió una simulación del sistema.

Con el procurador y la fiscal, estuvieron la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, María Martínez Morales Miy; el del INADI en Salta Gustavo Farquharson; la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, Walter Cruz. También asistieron Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo; Cristina Cobos y Rodrigo Solá, de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura; Blanca Lescano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas políticas y Gremiales; Canela Álvarez, de HIJOS Salta; Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, de la Asociación Pensamiento Penal Salta, entre otros.

