Inexperiencia e improlijidades por parte de los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación Provincial

Con la Convocatoria a Inscripción para cubrir Interinatos y suplencias en el Periodo 2021, dejan a la docencia salteña sumida en la incertidumbre.

De qué modo: Las novedades llegaron en Circulares 02 y 03, de manera apresurada e incompletas. Estas novedades fueron anunciadas, en grupos de whatsapp de los directivos de escuelas, la Secretaria de Gestión lo hace en su Facebook personal para sus amigos y por último en el sitio de Edusalta para la toda la comunidad educativa, todas con diferentes versiones.

Mientras transcurren las horas, los funcionarios del Ministerio siguen sumando información, en un claro acto por subsanar errores cometidos lo que a su vez demuestran el vacío cognitivo de la Normativa, que aún no se modifica.

La Convocatoria a Inscripción plantea condiciones que no son claras. Dejan en evidencia la falta de gestión, de trabajo en equipo, de respeto por el docente y de la falta de percepción de la situación sanitaria actual que cambia el escenario diario.

¿PARA QUE SE POSTERGÓ LA FECHA DE INSCRIPCIÓN?

En el mes de junio pasado hemos solicitado la postergación de las fechas de inscripción. El objeto era permitir a los estudiantes y/o docentes, tener el tiempo para que puedan rendir sus exámenes finales y concluir sus carreras docentes, postítulos, licenciaturas y posgrados, a lo que coherentemente dieron lugar, pero de repente sin que los mencionados exámenes se hayan concretado, el Ministerio convocó a Inscripción para el período 2021, gestión poco clara que injustamente les quita posibilidades laborales a los docentes antes mencionados. La falta de criterio es notoria a todas luces, la inhabilidad y la impericia de los actuales funcionarios, también.

EL “PERÍODO” DE INSCRIPCIÓN SE CONVIRTIÓ EN “DÍA” DE INSCRIPCIÓN

Se redujo de 10 días hábiles de Inscripción a 1 día por terminación de DNI que no coincide con las salidas de pares e impares impuestas por la Provincia.

SITUACIONES QUE NO SE CONTEMPLARON

Los docentes que se movilizan en Transporte público.

Los docentes que quedaron varados en otras Provincias.

Los que trabajan en el interior y viven en Capital

A los que le entregaran las Certificaciones en días posteriores al que les corresponde inscribirse

Las inscripciones en junta representan la etapa más importante para los trabajadores de la educación. En esta etapa ponemos en juego nuestro futuro para el periodo 2021. Ir a cada sede con nuestra propuesta para formar parte de futuros aspirantes no es un tema menor. Y poner condiciones tan inadecuadas y acotadas dejan en claro la inexperiencia de quienes deben garantizar el derecho que nos asiste como docentes y trabajadores.

¿TOMARON EN CUENTA LOS MINUTOS/ PROMEDIO POR DOCENTE EN ATENCIÓN?

De tres turnos (mañana, tarde y vespertino) que se habilitaban para realizar el trámite, ahora lo reducen a 4 horas de atención, en el horario de 9 a 13 hs.

Cada docente necesita al menos 5 minutos para la entrega y autenticación de sus antecedentes. Unos más otros menos. Lo que resulta humanamente imposible si tomamos en cuenta que el año pasado entre Inscripciones y Reinscripciones se presentaron alrededor de 28.000 Formularios.

SEDES HABILITADAS

En Capital solo 6 sedes habilitadas cuando de forma Ordinaria estaban TODAS las unidades educativas disponibles.

¿QUÉ PUEDE CAMBIAR EN 30 DÍAS?

Consideramos oportuna la prorroga hasta el mes de septiembre. Contar con la posibilidad de más Unidades educativas habilitadas, en fin, un reordenamiento y organización acorde a la demanda de inscripciones.

Dar oportunidad de inscribirse a los futuros colegas de nivel terciario que rinden en agosto, también cuenta.

Y más, sería prudente prorrogar porque en estos momentos es necesario resguardarse y evitar los contactos estrechos.

Para no ser injustos al no garantizar la igualdad sin limitar el tiempo y horario. Si existe un periodo de Inscripción las posibilidades se amplían.

Seguiremos esperando de ustedes lo mejor, los errores que se cometen son para ser solucionados, es un acto de grandeza humana y por lo mismo, no dejen de considerar que los docentes somos una gran familia, y toda nuestra experiencia acumulada en años, está disponible para cuando ustedes requieran.

Atentamente

Patricia Caliva y Carlos Murga

DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE SALTA CAPITAL

DOCENTES AUTOCONVOCADOS DE LA PLAZA “Sin gremios ni Partidos políticos”

