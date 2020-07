El Ministerio de Salud Pública de la Provincia recuerda que para frenar la transmisión del virus es fundamental el compromiso de la población

En el contexto sanitario nacional por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública reitera a la comunidad la importancia, para la salud propia y de la comunidad, de cumplir con las recomendaciones para la prevención.

Ante la evolución de la pandemia de coronavirus en todo el mundo, cuyo efecto se vio incrementado en los últimos días en el País y la Provincia, la cartera sanitaria provincial destaca la necesidad de que la población mantenga los cuidados para minimizar la transmisión del nuevo coronavirus y disminuir, al máximo posible, la velocidad de crecimiento de la curva de infección.

Es importante que la población tome conciencia de que la pandemia continúa en todo el mundo y de que, cada vez, es más imperioso cumplir con las medidas de higiene y distanciamiento físico, ya que el virus se mueve con las personas.

Actitud solidaria

Si bien los sistemas de salud están capacitados y preparados para responder a la contingencia, es necesaria la solidaridad de la población, para evitar que el virus afecte a personas que puedan tener complicaciones, como los adultos mayores y quienes tienen patologías preexistentes que disminuyen su respuesta inmunológica.

Quienes están autorizados a realizar actividades fuera del hogar deben tener el máximo cuidado, no sólo para no infectarse, sino para no contagiar a otros.

Es fundamental:

· el uso de barbijo que cubra nariz, boca y mentón,

· mantener la distancia física mínima de dos metros,

· la frecuente y correcta higiene de manos

· la limpieza de superficies de contacto común y objetos de uso frecuente.

Ante la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, se debe dar aviso al Sistema de Emergencias 911, sin desplazarse fuera del hogar por ningún motivo. Asimismo, se debe evitar el contacto con otras personas, hasta tener un diagnóstico.

Cambio de hábitos

Al tratarse de un virus nuevo, contra el cual aún no se cuenta con vacunas ni métodos de tratamiento, todas las personas pueden enfermarse y transmitirlo a otras.

Por ello, se pone énfasis en el riesgo de algunas acciones sociales que eran habituales, como compartir el mate, vasos, saludo de manos, besos, abrazos, reunirse en grupos, aunque sea con personas conocidas, porque un descuido puede significar la transmisión del virus.

Aislamiento preventivo

Desde 48 horas antes del inicio de síntomas de un caso confirmado de COVID-19, se considera contacto estrecho a toda persona que haya estado por lo menos 15 minutos a menos de dos metros, sin tener precauciones.

También entran en esta definición, las personas convivientes y quienes comparten baño y cocina o hayan estado al cuidado de un caso confirmado.

Toda persona que sea contacto estrecho de un caso positivo, debe cumplir el aislamiento preventivo de 14 días, aun teniendo un hisopado con resultado negativo. Esto es fundamental para interrumpir la cadena de transmisión.

