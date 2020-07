Amplían las autorizaciones para la realización de prácticas odontológicas

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), amplió la autorización de prácticas odontológicas, retomando procedimientos de control, tratamiento y seguimiento de patologías crónicas y métodos preventivos.

Los profesionales odontólogos retomaron la atención a los afiliados para controles periódicos, tratamiento de patologías crónicas y prevención de lesiones en mucosa, tumores, evaluación de pacientes para quimioterapia y radioterapia y con manifestaciones de enfermedades infecciosas, entre otras.

La Obra Social autorizará hasta dos prácticas por mes, con una sola visita al profesional y con turnos programados. Además, seguirá cubriendo el kit de protección y elementos de bioseguridad, por lo que ese material no debe ser abonado por el afiliado, sino que ya está cubierto por el IPS. Sólo si el afiliado no posee coseguro, abona el 20%.

Por otra parte, se recuerda que los afiliados no deben concurrir a la Obra Social para autorizar la ficha odontológica, ya que el trámite lo efectúa cada odontólogo. Si el afiliado cuenta con coseguro, no abona monto alguno; en caso de no poseerlo, abona el importe correspondiente al profesional.

