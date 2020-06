Zottos: «hay que terminar con esta práctica nefasta y antirepublicana de no dar quorum para impedir el debate democrático»

“Voy a plantear en el recinto una cuestión de privilegio. Hay que terminar con esta práctica nefasta de no dar quórum para impedir el debate democrático”, anticipó el diputado nacional por Salta, Andrés Zottos, tras señalar que “no se puede dejar pasar el contenido antirrepublicano y el lenguaje extorsivo e insultante que utilizó el legislador Fernando Iglesias” para llamar a no dar quórum en la Cámara Baja e impedir el debate de la ley de expropiación de la empresa Vicentín.

El legislador salteño se refirió en esos términos a declaraciones del diputado de Juntos para el Cambio, en las que también sugirió una actitud venal de algunos gobernadores para alentar a que los diputados de bloques no alineados, a algunos de los cuales acusó de “taidores”, den quórum cuando se convoque a la sesión mencionada.

En esa dirección, Zottos señaló que “es por lo menos sospechoso que acto seguido de esas declaraciones aparece una campaña anónima en las redes, a modo de escrache, presionando uno a uno a esos legisladores, incluyendo al que habla, para que no cumplamos con el mandato de nuestros votantes e impidamos lo que debe hacerse en el Congreso que es debatir”.

“Creo que ha llegado la hora de terminar con esta práctica nefasta de vaciar ex profeso el recinto, que no es nueva pero resulta funcional y habitual en la historia de la actual oposición, la cual importa violar todos los principios republicanos de la división de poderes y su funcionamiento pleno, a la hora de impedir el tratamiento libre y democrático de los temas que no les gustan y someterse a la soberanía del voto de los representantes del pueblo”, concluyó Zottos.

