Por medio de un comunicado los Docentes Autoconvocados de la Plaza fijan su posición respecto a trascendidos de paro en redes sociales

Debido a consultas de colegas de nuestra Provincia y de algunos Medios de Comunicación, en relación al supuesto descuento comunicado por la Secretaria de Gestión, por el paro del mes de marzo de este año; creemos necesario realizar una aclaración.

1. Nosotros NO estamos llevando adelante NINGUNA medida de FUERZA, no estamos promoviendo ni PARO VIRTUAL ni manifestaciones al aire libre que puedan vulnerar la CUARENTENA.

2. El 7 de marzo en el Foro de Intendentes, se llevó cabo una reunión con el Gobernador, Intendentes y los Docentes Autoconvocados. En dicha reunión, NO existió ninguna oferta relacionada con una CONTRAPROPUESTA del gobierno. Esta afirmación realizada por una parte del Cuerpo de Delegados, fue un mecanismo de manipulación para que los docentes continúen con la medida de fuerza. Al no existir dicha contrapropuesta, el mencionado SECTOR DOCENTE, decidió suspender el PARO hasta la finalización de la cuarentena, medida que cambiaron sobre la marcha ante el eminente descuento anunciado por el Gobierno. Esta contramarcha o inicio de un paro en medio de la pandemia, consiste en PARO VIRTUAL y MANIFESTACIÓN EN LAS CALLES con la consecuencia directa de ROMPER LA CUARENTENA y aumentar el riesgo de contagio entre la población.

3. En la mencionada reunión y se solicitó al Gobernador el no descuento de los días de paro, él mismo accedió reconociendo el error por parte del Gobierno al no habernos convocado antes, pero dejando en claro que la aplicación del NO DESCUENTO era por la primera semana de marzo.

4. Consideramos que pensar diferente no justifica conductas de mala educación mediante agravios y ofensas, muchas expresiones transitan calumnias e injurias y que no estamos dispuestos a tolerar ni una más. Razón por la cual estos delitos tendrán como respuesta las denuncias y medidas legales correspondientes.

Cabe mencionar esto ya que por redes sociales se empaña sin fundamentos ni sustento, sin medir consecuencias, ensucian el nombre, la trayectoria y la dignidad de quienes sufren y sufrimos estos agravios. La educación del docente tiene una relación directa con la ejemplaridad, con los valores, con la verdad, en donde la autoridad frente a los alumnos se obtiene reflejando una formación deontológica, transmisora de valores formativos a los niños y la sociedad.

Nuestra bandera es la EDUCACION, la formación del futuro de un país expresado y reflejado en los alumnos; por ello no dejaremos pasar los comportamientos que atenten contra la ética y la honra que cada ciudadano se procura.

5. Creemos que corresponde respetar los procesos administrativos y que, para conservar una óptima relación con las partes, están disponibles los recursos que la administración y la justicia ofrece. Los hechos de corrupción o irregularidades deben ser canalizados por las vías existentes, a disposición para cumplir con esa función, por lo tanto, condenamos abiertamente las publicaciones difamatorias basadas en supuestos, las cuales son realizadas en redes sociales.

La verdad es la herramienta que otorga el fundamento para luchar por un derecho, por una convicción, por la dignidad salarial; lamentamos que un sector de la conducción docente autoconvocada haya faltado a la misma intentando ensuciarnos con difamaciones para confundir a la docencia y lograr una extensión de la medida de fuerza; sin embargo y a pesar de esas maniobras, desde nuestro lugar vamos a continuar por el único camino que consideramos el correcto diciendo siempre la VERDAD, con RESPETO y sin MANIPULACIONES, aunque nos nombren PERSONAS NO GRATAS como lo hicieron en la última Asamblea en el Club Libertad y lo continúen haciendo, ya que gracias a ello logramos confirmar que estuvimos en lugar correcto.

Por lo expuesto, queremos decir al Gobierno que, si bien el DESCUENTO fue anunciado, consideramos que no es momento para aplicar medidas que afecten el bolsillo docente, quienes en muchos casos fueron víctimas de una conducción que no comunicó mediante la verdad y que manipuló un acuerdo paritario generando confusión en el impacto del mismo con la consecuencia de la extensión del paro por unos días más. Del mismo modo ponemos énfasis en rechazar MEDIDAS DE FUERZA propuestas para este momento, en el cual debemos estar UNIDOS estableciendo un ESCENARIO SUPERIOR que nos encuentre a la altura de esta nueva lucha, vencer esta PANDEMIA, que amerita un crecimiento como personas y como sociedad.

Ponemos a disposición nuestros números de teléfono a los fines de atender Reclamos, Denuncias y/o Consultas.

Patricia Caliva 3876851649

Carlos Murga 3876857312

