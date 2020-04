La Caja de Seguridad Social de Abogados de Salta creó un Fondo Especial Solidario

La institución busca asistir a los abogados y abogadas ante diversas contingencias que puedan suscitarse por la pandemia del COVID-19. Su presidenta, María Emilia Carabajal, detalló todos los beneficios que tiene vigente la institución.

Ante la pandemia del COVID-19, la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, ha implementado una seria de medidas para asistir a los abogados matriculados de la provincia. Una de ellas ha sido la creación de un Fondo Especial Solidario para ser utilizado en las diversas contingencias que se susciten en este período especial.

Su presidenta, María Emilia Carabajal, explicó que este fondo se integrará con un porcentaje de lo que se abona por estampilla profesional, los aportes solidarios que realicen los matriculados voluntariamente, donaciones de empresas e instituciones públicas y privadas, el dinero presupuestado para la realización de actividades sociales que se realizan durante el mes del abogado y un porcentaje de los aportes por juicios.

El beneficio de la Caja de Seguridad Social se podrá solicitar en la institución, quedando incluido los pedidos referentes a cuestiones personales y de salud, los que se determinará en base a la situación particular del afiliado. En lo referente a subsidios Carabajal añadió: “Este fondo dará respuesta a las contingencias particulares y del colectivo, ya que no todos tienen las mismas necesidades. No es lo mismo que un afiliado afronte este trance en situación de riesgo, que el que lo hace en otras condiciones”.

Por otra parte, desde la institución recordaron que los abogados y abogadas matriculadas también gozarán de la prórroga del vencimiento de los aportes por tiempo indeterminado correspondientes a Marzo y Abril, más la paralización de las suspensiones en la matrícula.

Por último, tras el difícil momento que atraviesa la profesión, la Caja de Seguridad Social de Abogados de Salta adelantó que los subsidios que otorgan por nacimiento y matrimonio tendrán un incremento del 100% de las sumas que se abonan a la fecha, la disposición de vacunar de manera gratuita contra la gripe a jubilados y afiliados en situación de riesgo y reformuló la línea de crédito dejándola sin intereses y equivalente a un salario mínimo, vital y móvil con el sólo requisito de ser matriculado, sin garante.

