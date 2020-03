Mateo Bolivar escolta de Salta Basket: “Nunca se dejó de entrenar y creer, por eso volvimos a tener un gran momento”

El escolta Mateo Bolivar, goleador de Los Infernales en la temporada 2019/2020 de la Liga Argentina, habló acerca de cómo atraviesa el actual momento que le toca vivir al país y el mundo con la pandemia del coronavirus. Su qué hacer diario, lo que dejó la competencia en un gran momento de Salta Basket y el anhelo de lo que vendrá, entre otros temas, a continuación.

¿Cómo vivís el momento que toca atravesar en el país y el mundo?

Es un momento duro para todos, sin dudas. Esta situación cambió la rutina en la vida de todos pero es lo que nos toca y hay que ser conscientes que ¡haciendo nada podemos hacer todo! Creo que hay que ser conscientes por lo que estamos atravesando y soportar esto a lo que no estamos acostumbrados.

¿Cuáles son tus ocupaciones diarias y qué elegís a la hora de entretenerte?

Me entretengo con cosas de la casa, entrenando, con juegos por Internet, estoy leyendo el libro del Cholo –Diego Simeone-, un poco de inglés, algunas series, pelis sumado a mucho mate y cocinando. No soy mucho de la televisión, hoy me informo de la pandemia y nada más. Recomiendo mucho la lectura y el entrenarse en casa!

¿Acerca del aspecto deportivo, estás llevando a cabo algún tipo de rutina?

Si obvio, estoy entrenando con material que nos manda Rafa (Rafael Padilla, PF de Salta Basket). Entreno en el garaje, a medida que va mandando videos nuevos voy armando con lo que tengo en casa, a veces se complica por no tener los elementos pero es divertido para ingeniárselas. Siempre entreno entre media mañana y antes del medio día.

La suspensión de la competencia no fue positiva para Salta Basket dado que se originó en un momento de levantada, con una seguidilla de triunfos importante…

Veníamos de nuestra mejor racha de la temporada, cuando sucedió el parate pensábamos que nos cortaba en un momento con muy buenas sensaciones. Sin dudas que con el correr de los días, ver de la manera que se propaga el nuevo virus y lo peligroso que está siendo en otras partes del mundo, la competencia pasó a un segundo plano. Ojala esto pase rápido y podamos volver porque las ganas del equipo son muchas.

¿Por qué tuvieron esa gran racha y cuáles crees que fueron los factores que incidieron?

Creo que hicimos un click mental como equipo luego de ganar en Santiago del Estero. La llegada de Flis, con su estilo de juego, encajo muy bien en el equipo y pudimos aprovecharlo e incorporarlo para que nos potenciemos más. Tenemos la virtud que somos un equipo largo y esas estructuras en esta parte del torneo, estando bien, sacan ventajas contra equipos cortos. Es un poquito de todo que nos hizo tener una buena levantada.

Volvieron a mostrar lo que habían hecho al comienzo de la temporada, sin embargo en el medio hubo irregularidad. ¿Qué pasó?

Creo que es muy difícil mantener una regularidad durante 8 o 9 meses que dura la temporada. Al principio tuvimos un arranque de temporada muy lindo, la Sudamericana subió la vara del equipo y en nuestro torneo (Liga Argentina) fuimos irregulares hasta esta segunda parte que pudimos meter varios partidos consecutivos. Creo que es parte del proceso, somos un equipo que se armo completamente nuevo desde el cuerpo técnico/jugadores y esas irregularidad puede existir. Nunca se dejo de entrenar exigente ni de creer, por eso pudimos retomar ese buen nivel y pasar por otro gran momento en la temporada.

¿Sos optimista de lo que pueda llegar a pasar tanto en lo social como en lo deportivo?

Sin dudas, ojalá todo esto quede o pueda ser una anécdota. Ojalá demostremos como sociedad la madurez necesaria para estar a la altura en este tipo de problemas. Estamos hablando de una pandemia que está afectando de manera muy grave en otras partes del mundo. Si no somos conscientes como sociedad, en Argentina puede afectar muchísimo más que en países del primer mundo. Y en lo deportivo muchas ligas cancelaron las temporadas otras están suspendidas como la nuestra. Por suerte vamos a poder retomar el torneo y terminar en un rectángulo de juego como anhelamos todos.

Así como el jugador oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, cumple con la prevención obligatoria de quedarse en su casa, el mensaje de Bolivar al resto de las personas, sobre todo los seguidores del deporte de la naranja, es justamente ese. “Quedate en casa así nos ayudamos entre todos”.

