Los Hospitales y Centros de Salud solo atienden urgencias por guardia

Mientras dure la emergencia sanitaria, no habrá atención en consultorios externos. Los turnos otorgados fueron suspendidos y no se otorgan nuevos turnos. Las cirugías no urgentes serán reprogramadas.

El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población que la totalidad de hospitales y centros de salud de su dependencia han suspendido la atención en consultorios externos.

Asimismo, que los turnos que se habían asignado para esos consultorios, a través de las distintas vías de otorgamiento, también han sido suspendidos y no se otorgarán nuevos turnos, mientras dure la emergencia sanitaria.

En los hospitales, sólo se atienden los casos de urgencia que ingresan por los servicios de guardia. Hospital Papa Francisco Todas las consultas, estudios de rutina e intervenciones quirúrgicas serán suspendidas y trasladadas, de acuerdo con el nivel de complejidad, a otros hospitales o centros de salud de la ciudad.

El gerente general, Daniel Mamani, explicó que no se brindará atención al público momentáneamente, dado que el hospital está siendo equipado para atender particularmente posibles casos de COVID-19. “Atenderemos a aquellos pacientes que lleguen sintomáticos, con cuadros respiratorios o febriles, sospechosos de coronavirus y a los que sean diagnosticados. Por ello, debemos mantener el distanciamiento social y no recibiremos otro tipo de pacientes”, expresó.

Hospital señor del Milagro

Los pacientes con patología crónica e historia clínica, que requieran receta para medicamentos, deben solicitarla en ventanilla de Estadísticas.

Para ello, deben presentar un escrito en sobre cerrado, que contenga: Nombre y Apellido, Número de Documento de Identidad, Edad, nombre comercial del medicamento a recetar, monodroga, dosis y cantidad, diagnóstico, y médico de cabecera. Si posee obra social, indicar cuál y número de afiliado.

Para retirar medicación, la farmacia del hospital será habilitada el lunes 23. La atención será de lunes a jueves de 8 a 13 y los viernes de 8 a 12. Hospital San Bernardo Sólo se atienden las urgencias que ingresan por guardia.

El servicio de Traumatología funciona solamente para efectuar controles post quirúrgicos y de yeso. Los turnos otorgados se atienden los martes y jueves, a las 13.

Los pacientes con patologías oncológicas y oncohematológicas deben solicitar la atención directamente en el servicio de Oncología.

El servicio de Cardiología atenderá telefónicamente las consultas de pacientes habituales, de lunes a viernes de 7.30 a 16, en el número 0387 4320300 interno 133.

Hospital Materno Infantil

Se atienden casos de urgencia moderada y grave que ingresen por el servicio de guardia. Las asistencias de bajo riesgo son derivadas a centros de salud con capacidad de resolución. Los pacientes que necesiten receta o retirar medicación deben anunciarse en Recepción.

Pacientes en tratamiento en el hospital y derivados que necesiten atención serán citados por teléfono. Las cirugías que no revisten carácter de urgente serán reprogramadas.

Hospital Arturo Oñativia

Todos los sectores se encuentran con personal reducido, con guardias activas para la atención de urgencias y de pacientes internados. Las cirugías y otras prácticas que no son de urgencia serán reprogramadas.

Incluir Salud

En el programa Incluir Salud (Ex PROFE), se trabaja con una guardia mínima para la atención de situaciones de urgencia.

Se solicita a los pacientes, previo a concurrir, consultar si serán recibidos al teléfono 0387 4950721. También pueden hacerlo a través de whatsapp al número 3874 866 032.

