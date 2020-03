Salta concretó la construcción de ocho pozos para la provisión de agua en Rivadavia

El gobernador Sáenz rubricó un acta de compromiso con el Gobierno nacional y empresas del sector privado para la perforación de pozos, que brindarán asistencia a comunidades de Santa Victoria Este, paraje La Misión, paraje Santa Victoria, Alto La Sierra, Coronel Juan Solá y Misión La Paz. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

El gobernador Gustavo Sáenz, firmó un acta compromiso con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la empresa Pampa Energía, Fundación La Flia y la Fundación YPF, para la construcción de ocho pozos de agua, distribuidos en el departamento Rivadavia.

De esta manera, en el marco de la Emergencia Sociosanitaria y el Plan Argentina contra el Hambre, mediante la prestación y colaboración recíproca entre los firmantes, se planificará, diseñará y supervisará la perforación de ocho reservorios.

Los trabajos tendrán una duración de seis meses de ejecución y a partir de su finalización, se brindará una rápida y concreta solución a las comunidades de Santa Victoria Este, paraje La Misión, paraje Santa Victoria, Alto La Sierra, Coronel Juan Solá y Misión La Paz.

Asimismo, los proyectos ejecutivos de obra, estarán a cargo de Aguas del Norte y la construcción será realizada por la Fundación Pampa Energía, Fundación la Flia y la Fundación YPF, respectivamente. Una vez finalizados los trabajos, la provincia de Salta se encargará del mantenimiento.

Por otra parte, a través del documento rubricado ayer, el Consejo Nacional de Coordinación de Planes Sociales, dictará cursos, seminarios y talleres, referidos a producción de alimentos saludables, redes de comercialización de la producción local y apoyo para la capacitación de recursos humanos.

Además, la empresa Toyota, de acuerdo a su plan de responsabilidad empresaria, entregó una ambulancia 4×4, la cual prestará servicios de traslado de pacientes en el hospital de Santa Victoria Este.

El gobernador Sáenz destacó la presencia de funcionarios nacionales en el lugar, agradeció la colaboración del sector privado en este tipo de iniciativas y afirmó que «hoy siento el orgullo de poder decir que cuando hay un problema, una necesidad, podemos estar todos juntos. Desde aquí le estamos mostrando al país, que se puede trabajar de manera unida, mancomunada y solidaria”.

«Gracias a la gente por confiar en este nuevo gobierno que comenzó hace tres meses, tanto provincial, nacional, como municipal. Tenemos todas las ganas de hacer las cosas bien y en el camino nos vamos a equivocar, porque somos seres humanos y vamos a cometer muchos errores pero si los escuchamos a ustedes, que son los que viven, que son los que padecen esta situación, vamos a cambiar la historia, de una vez por todas», agregó.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz, quién encabeza el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales señaló que “hace años que este drama ocurre en Santa Victoria y lo que hicimos fue mirar para adelante y buscar soluciones a este drama”.

“Vamos a acompañar al Gobernador, quien fue elegido por el pueblo de Salta y en democracia, hay que respetar las decisiones políticas, acompañar los procesos y sobre todo cuando no estamos hablando de cuestiones electorales, sino de la vida o la muerte de ciento o miles de salteños”, enfatizó la funcionaria nacional.

Por su parte, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón agradeció por la ayuda brindada por los gobiernos provincial y nacional y destacó que “con este tipo de acciones nos están provocando una gran sonrisa. Este problema lo arrastramos desde hace muchos años, pero nunca se lo mostró”.

En tanto, el presidente de la Fundación La Flia y conductor televisivo, Marcelo Tinelli señaló que “realmente estas comunidades wichís, vienen sufriendo este problema que no es de ahora, esto estuvo, no se visibilizó durante mucho tiempo. Si nos quedamos en el momento en el cual fue no visibilizado, nunca vamos a avanzar, por eso avancemos”, señaló.

“Este es un momento de la Argentina que nos necesita a todos unidos, es la Argentina con todos. Una Argentina solidaria, pensando en los que menos tienen”, finalizó Tinelli.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...