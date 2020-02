Cómo lookear a tu mascota para festejar carnaval juntos

Algunas ideas graciosas para disfrazar a los perros y divertirse en familia. Sin embargo, aconsejan siempre tener en cuenta no generar molestias al animal.

Llega Carnaval y muchas familias y amigos aprovechan para disfrazarse y divertirse durante unos días. Algunos eligen disfrutar e innovar con sus mascotas, siempre teniendo en cuenta la salud del perrito, y asegurándose que no genere molestias al animal.

A la hora de vestir a los perritos, es importante verificar que la ropa o el accesorio no estén demasiado calientes, y priorizar usar telas livianas y cómodas. Se recomienda no usar pinturas, espumas y purpurina que no sean específicamente para mascotas. «Todas estas sustancias son tóxicas y pintar el pelo del animal o echarle espuma puede provocar graves problemas de salud», explica Thaís Matos, la veterinaria de DogHero, la mayor empresa de servicios para perros de América Latina.

En este contexto, DogHero elaboró algunas ideas para disfrazar a las mascotas, y divertirse todos juntos.

Customización de pañuelos

Una opción económica y sencilla puede ser la personalización de pañuelos, collares u otros accesorios, con materiales que sean fáciles de encontrar o que ya se tenga en la casa. Con pegatinas de diamantes de imitación de colores se pueden personalizar pañuelos, collares, lazos o accesorios.

Paso a paso:

Primero hay que decidir qué forma darle (los diseños geométricos son ideales), y apoyar los stickers cerca del borde antes de pegarlos. Luego separar los diamantes y aplicarlos. Y finalmente colocar el accesorio sobre la

mascota y comprobar si es cómodo. Si uno nota un comportamiento extraño del perro, como no querer moverse, que se rasque más a menudo o algún otro movimiento extraño, es mejor retirar el accesorio. Siempre el bienestar de la mascota es una prioridad.

Otras opciones: sushi, superhéroes

Otras opciones graciosas pueden ser disfraz de sushi, o algún superhéroe clásico, como Superman. ¿Cómo hacer la capa? Con fieltro azul, amarillo y negro, velcro, pegamento de tela especial y lápiz negro.

Paso a paso:

Medir la espalda de su perro y usar la medida como base para dibujar la plantilla de la cubierta en papel, corte el molde, doble el fieltro azul por la mitad y coloque la plantilla de recorte sobre el fieltro azul doblado, marque con el lápiz y recorte. Tomar el collar de su perro y colocar la mitad del collar dos dedos debajo de la curvatura del fieltro recortado, marcar el semicírculo con lápiz y recortar.

Luego, abrir la capa que se recortó anteriormente y cortar la parte superior del círculo por la mitad. El paso siguiente es pegar el velcro en cada extremo y decorar la cubierta con un rectángulo de fieltro amarillo y negro. Por último, hay que medir la banda de fieltro negra alrededor de la circunferencia del cuerpo y cortarla, dejando 2 dedos para pegar el velcro en los extremos, pegar el centro de la banda de fieltro al interior de la cubierta y rodear el cuerpo para cerrar el vientre del perro. ¡Y listo!

Es la mejor manera de celebrar a nuestros perros en Carnaval ya que, además de ser nuestros compañeros más fieles y mejores amigos, siempre sorprenden por su valentía y lealtad. ¡Son los auténticos superhéroes!

