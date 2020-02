Todo el año funcionará el programa de Acompañamiento Escolar

Con esta medida se busca disminuir los índices de repitencia, sobreedad y abandono escolar. Funcionará los sábados en más de 70 escuelas de la provincia.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaria de Políticas Socioeducativas, se pone en marcha el programa Acompañamiento Escolar en 72 instituciones educativas de nivel primario y secundario todos los sábados de 8 a 14.

A partir del mes de febrero los niños, niñas y jóvenes podrán acceder al acompañamiento escolar en 50 instituciones primarias y 22 secundarias que brindarán espacios gratuitos destinados a reforzar materias como Lengua, Matemática, Inglés, Física, Química, y Economía. El objetivo es el de ir sumando más colegios secundarios durante el año, respondiendo a la demanda.

El objetivo principal del programa Acompañamiento Escolar es fortalecer las trayectorias escolares desde el ingreso, asegurando la permanencia y egreso exitoso de los alumnos, como así también, disminuir los índices de repitencia, sobreedad y abandono escolar, reforzando el vínculo de los alumnos con la escuela o el colegio al que asisten a través de la realización de actividades innovadoras que aumenten los logros en instancias de enseñanza y aprendizaje.

A continuación, se detallan las instituciones que contarán con el programa de Acompañamiento Escolar.

Escuelas secundarias:

En Capital, escuela N°3118, San Francisco Solano: Matemática y Lengua.

En Pichanal, escuela N°3121, Escuela de Educación Técnica ex N° 5121-7123: Lengua y Matemática.

En Salvador Mazza, escuela N°3123, Escuela de Educación Técnica Gral. Mosconi: Dibujo técnico y Matemática.

En Cerrillos, escuela N°3150, E.E.T. Nº 3150 “Pacto de los Cerrillos”: Matemática y Lengua.

En San Carlos, escuela N°3157, E.E.T. Nº 3.157: Matemática y Lengua.

En La Unión, escuela N°3170, Escuela de Educación Técnica San Martín De Porres: Matemática.

En Metán, escuela N°5003, Colegio Secundario «José Manuel Estrada»: Lengua y Matemática.

En Capital, escuela N° 5014, Colegio Secundario «2 de Abril de 1982»: Lengua, Matemática y Química.

En Capital, escuela N°5021, Ciudad del Milagro: Matemática, Física y Lengua.

En Capital, escuela N°5024, Sargento Cabral: Lengua, Física, Química y Matemática.

En Colonia Santa Rosa, escuela N°5032, Alberto Juan Lacroze: Lengua y Matemática.

En Vaqueros, escuela N° 5050, Colegio Secundario N° 5050: Inglés y Matemática.

En Coronel Moldes, escuela N°5148, Colegio Polimodal Rural Puerta de Díaz: Lengua, Inglés y Matemática.

En Capital, escuela N°5159, Colegio Polimodal: Lengua y Matemática.

En Capital, escuela N°5167, Dr. Miguel Ragone: Matemática y Física.

En Tartagal, escuela N°5171, Polimodal Rural Luis Preti: Contabilidad, Economía y Matemática.

En Orán, escuela N°5175, Anexo Nº 5175: Matemática y Lengua.

En Capital, escuela N°5033, Dr. Miguel Araoz: Matemática y Lengua.

En Cachi, escuela N°5087, Colegio Secundario EX N° 88: Matemática y Lengua extranjera.

En Rivadavia, escuela N° 5235, Colegio Secundario Nº 5235: Matemática.

En Tartagal, escuela N°5002, Colegio Secundario Alejandro Aguado Ex N° 2: Proyecto y Matemática.

En La Viña, escuela N°5042, Colegio Secundario Nº 5042: Ingles, Matemática.

Escuelas primarias:

En Salta Capital

Escuela 4817, Dr. Roberto Nazr, B° Juan Pablo II Calle S/N

Escuela 4041, Ing. Patricio Sosa, Arturo Peñalba S/N Bº M J Castilla

Escuela 4025, Dr. Miguel Ortiz, Pasaje Jardín Nº 48 Bº Miguel Ortiz

Escuela 4047, Eva Duarte De Perón, Av. Padre Rafael Anduaga S/N Grupo 298

Escuela 4018, Dr. Vicente Sola, Mitre 2000

Escuela 4741, Dr. G. Cuchi Leguizamón, Av Porta Aviones S/N

Escuela 4008, Gral. Bartolomé Mitre, O’Higgins 1550, 20 de Febrero

Escuela 4688, Ntra. Sra. Asunción, Teniente Vicente Gonzáles y Calle 125

Escuela 4005, Juan Carlos Dávalos, Carlos Del Castillo 870 – Vº Primavera

Escuela 4726, Prof. Oscar Oñativia, Páez Nº 47

Escuela 4848, Ntra. Sra. de Atocha, B° Atocha 2 La Lonja

Escuela 4317, Colegio Calixto Gauna, Ruta Provincial 150 – Finca Las Costas

Escuela 4644, Guillermo Brown, Islas Malvinas 753, Villa Cristina

Escuela 4023, Ejército Argentino, Pompilio Guzmán S/N

Escuela 4009, Escuela 9 de Julio. Lezama S/N

Escuela 4315, Reino de Bélgica, Ituzaingó 1002

Escuela 4038, Armada Nacional, Oran 1595

Escuela 4045, Dr. Arturo Oñativia, Villa 20 de Junio

Escuela 4049, Independencia Nacional, Esteban Echeverría y Lucio Mansilla – Bº Juan Calchaqui

Escuela 4691, Cristóbal Colón, manzana 201 C – Bº Norte Grande

Escuela 4699, Dr. Ricardo Durán, Av. Antonio Nella Castro S/N

Escuela 4774, Gral. Juan José Valle, B° Libertad

Escuela 4046, Cesar Fermín Perdiguero, Pasaje N° 21 al 1400 – Santa Ana

Escuela 4700, Legado Belgrano, Av. Rallé S/N

Escuela 4042, IV Centenario, Av. Perú y Pasaje Nº 12 Santa Ana I

Escuela 4037, Mariquita Sánchez de Thompson, Radio Patagonia Nº 29 – Bº Intersindical

Escuela 4035, Prof. Alejandro Gauffín, Mar Tirreno 1145

Escuela 4730, Ntra. Sra, del Milagro, Av. Ivonne de Retamozo S/N

En Cerrillos

Escuela 4837, S. J. de Los Cerrillos, Av. Principal S/N Bº Pinares

En Rosario de Lerma

Escuela 4398, Bartolomé Mitre, 25 de Mayo 463 – Campo Quijano

En Chicoana

Escuela 4281, Manuel J Castilla, Libertad 295

En La Viña

Escuela 4080, General Dionisio de Puch, 9 de Julio S/N – La Viña

Escuela 4081, Coronel J. Moldes, Av. Sarmiento Nº 76 – Coronel Moldes

En Orán

Escuela 4303, Maestro Terrone Riera, Enrique Bustamante 2000, 17 de Octubre

Escuela 4738, Escuela Indígena Juan XXIII, Nuestro Señor Jesucristo S/Nº, Misión San Francisco

Escuela 4273, Arturo Ilia, Pasaje Independencia y Av. Paraguay Caballito

Escuela 4250, Mateo Ríos Belgrano, O´Higgins 1280

En Rosario de la Frontera

Escuela 4705, Republica de Colombia, Melchora Figueroa de Cornejo 751, Centro (A4190)

Escuela 4694, San Leandro Murialdo, Ex. Combatiente de Malvinas 166

En Anta

Escuela 4402, Gendarmería Nacional, Laprida S/N, – El Quebrachal

Escuela 4517, Ntra. Sra. de Talavera, Salta S/N – Talavera

Escuela 4695, San José Patriarca, Chubut S/N, San José – Las Lajitas

Escuela 4437, Cnel Lorenzo Barcala, sobre Ruta Nacional N°16

En Molinos

Escuela 4088, Dr. Indalecio Gómez, Sarmiento S/N

En Cafayate

Escuela 4064, Facundo de Zuviría, Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza 450, Buen Pastor

En Rivadavia

Escuela 4820, Misión Wichi, Calle S/N, Misión Wichi

Escuela 4609, Atilia Luraschi, Paraje Santa Rosa, Finca Santa Rosa

En Gral. San Martín

Escuela 4098, Cornelio Saavedra, Lavalle S/N, Villa Güemes – Tartagal

Escuela 4305, Madre Teresa de Calcuta, Islas Malvinas Esq. 9 de Julio, Armada Argentina – Prof. Salvador Mazza

Escuela 4137, Virgen de Fátima, Ex Ruta Provincial N° 46 – Piquirenda Viejo, Piquirenda Viejo – Aguaray

