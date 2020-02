ADIUNSa: Comunicado Gremial

Desde ADIUNSa informamos que, conforme al Acta firmada el día 10/02 entre la Universidad Nacional de Salta y la representación gremial, en el día de la fecha se depósito un “adelanto” que, según el punto a) de la misma, debería ser “igual importe que el reintegrado con fecha 6 de febrero de 2020”. Más que adelanto, dicho monto es una devolución parcial de lo No Abonado el 01/02/20, por haber realizado nuestra institución empleadora una liquidación inadecuada, a la baja.

En el día de ayer circuló, por canales informales, un borrador de acta que ADIUNSa rechazó firmar. Puede evidenciarse eso en la falta de algunas firmas institucionales y, sobre todo, de la representación gremial. No vamos a detenernos mucho en eso. Desde el sábado 1 de febrero, hemos puesto un gran volumen de trabajo y voluntad política en solucionar un problema que no hemos originado, del cual no somos responsables y que como trabajadorxs docentes de la UNSa, nos afecta. Hemos visto como, desde sectores vinculados a la conducción de la Universidad, desde la oposición a la misma, y desde incluso la oposición a nuestra conducción gremial, la actitud no fue la misma: hubo sectores que en este contexto priorizaron el rédito político sectorial y particular por sobre la búsqueda de soluciones inmediatas a los graves problemas ocasionados por la mala liquidación.

Sí, en cambio, desde la representación gremial se firmó un acta que, en el punto b.1) consignaba que: “Si lo anticipado resultara en menor cuantía de lo que hubiere correspondido, la diferencia se abonará en el menor plazo posible…”. Se agregó eso a la redacción original. Porque hay una cuestión de tiempos en los procedimientos que desconocemos, y que pasamos a explicitar: ¿la UNSa está en condiciones de realizar “inmediatamente” una liquidación adecuada? ¿la UNSa no puede o no quiere solucionar del todo la situación?. Entrecomillamos, porque el problema se detectó el 01/02, y siendo 12/02 aún no está resuelto. Sostenemos el agregado realizado. Creemos que la Universidad debe demostrar capacidad de gestión y abonar la diferencia restante, que sabemos aún existe en muchos casos, antes del 01/03.

Un avance importante es que el Acta consagra un hecho innegable: se reconoce “…las erróneas liquidaciones de Diciembre 2019 y Enero 2020”. La Universidad reconoce ser la única responsable de la situación que estamos atravesando.

Otra situación, y frente a la cuál EXIGIMOS INMEDIATA SOLUCIÓN, se suscitó en las Sedes Orán y Tartagal: compañerxs a quienes por demoras administrativas no se les renovaron las designaciones (cobraron $0) y/o a quienes no se les renovaron las prórrogas en los aumentos de dedicación (vieron rebajados sus cargos de semi a simple, y con la situación de mala liquidación que nos ocurrió a todxs).

Finalmente, una serie de consideraciones políticas:

La búsqueda de soluciones, siempre es mejor colectivamente y desde el fortalecimiento de la herramienta de representación gremial. El rector Claros lo entendió mejor que nadie: mandó un audio la semana pasada invitando a consultar individualmente por la mala liquidación realizada. De esta manera, la conducción de la UNSa incentiva la gestión individual y busca des-empoderar los espacios de representación colectiva.

Desde diversos sectores se nos cuestionó la firma del Acta. El gremio pone el cuerpo, firma un acta que da un paso adelante en la búsqueda de una solución final. El gremio no consiente las malas decisiones, no consiente los descuentos, ni las malas liquidaciones. Ahora bien, estos sectores que nos cuestionan ocultan datos básicos en su pedigré en su conformación heterogénea: estos van desde quienes avalaron la firma del Acta Acuerdo Salarial 2019, a quienes abiertamente militaron el ajuste macrista. Entre ellxs están quienes aún no hicieron F5 (no actualizaron) en el pliego de reivindicaciones.

No nos vamos a meter en la interna de la Universidad: entre las responsabilidades administrativas y las responsabilidades políticas, lxs trabajadorxs quedamos en el medio. Esa interna no es nuestra, ni nos interesa. Hemos sido cuidadosxs de plantear con rigor el problema. Que lxs responsables de la situación y de la conducción universitaria se hagan cargo, se pongan a la altura de la misma y SOLUCIONEN DEL TODO EL PROBLEMA INMEDIATAMENTE. Basta de mensajitos de whatsapp y chiquitaje, QUEREMOS SOLUCIONES.

En el día de la fecha, vamos a presentar un petitorio, posición oficial del gremio emanada de la reunión del 10/02 y una Carta Documento al respecto.

Por ADIUNSa:

Diego Maita – Secretario General.

Elizabeth Paz Burgos – Secretaria Adjunta.

Jorge Ramírez – Secretario Gremial.

Gladys García – Vocal.

Pamela Perez – Vocal.

