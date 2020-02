ADIUNSA: Rápidos para descontar, lentos para devolver

ADIUNSa informa sobre el descuento practicado por la UNSa, los criterios para la devolución concretada el día de ayer; también se explican aspectos incorrectos en la liquidación de los haberes de diciembre y enero.

En el día de ayer, la Universidad devolvió a los docentes una parte del monto percibido de menos con los sueldos del mes de enero. Las cifras varían, pero en general la cifra reintegrada oscila entre el 25% y el 50% de la diferencia entre los sueldos diciembre y enero.

Ante esa situación, una delegación de ADUNSa encabezada por el Secretario General Diego Maita se dirigió a la Dirección de Personal de la Universidad para conocer los criterios seguidos por la institución para la devolución; anteriormente, el gremio había elevado una nota reclamando una explicación en el mismo sentido.

De lo conversado con el Mág. Jorge Nina, y analizando numerosos casos en base a recibos de sueldo y movimientos de cuentas, observamos:

En diciembre último, la Universidad pagó los sueldos en función de los salarios básicos consignados en el instructivo de liquidación enviado en junio del año pasado; en consecuencia, no se incorporaron al básico las sumas no remunerativas y no bonificables que se venía percibiendo (detallados en el instructivo girado para el mes de noviembre por Nación). Por lo tanto, no impactaron sobre antigüedad, zona desfavorable y otros ítems.

Esas mismas cifras que debían incorporarse al básico fueron abonadas por aparte (no constan en los recibos de sueldo). En enero ya no se pagaron y además se descontó lo pagado, por lo que se percibió (al menos) una disminución de sueldo equivalente al doble de las cifras no remunerativas ni bonificables que se cobraban hasta noviembre.

Además de los descuentos mencionados, muchos sufrieron la falta de liquidación de parte de sus haberes por no haberse abonado la totalidad de las dedicaciones con las que ya venían trabajando.

En resumen, la UNSa liquidó erróneamente los meses de diciembre y enero: se pagaron básicos desactualizados (sin los blanqueos de diciembre ni el aumento de enero) y se abonaron en diciembre montos que ya no correspondían

El error en la liquidación queda en evidencia al comparar los sueldos básicos de noviembre a enero, donde no se abonan ni el blanqueo ni los incrementos.

Eso significa que no es correcto que la UNSa haya pagado “de más” la cifra descontada: falta incorporar el blanqueo esas de esas cifras, por lo que de ningún modo los docentes tenemos una deuda con la UNSa de la magnitud del descuento operado por este concepto.

Finalmente, en el día de ayer, sólo se devolvió el equivalente a las cifras en negro pagadas erróneamente en diciembre; pero siguen sin haberse incorporado al básico esas mismas sumas y sin haberse abonado el aumento de enero último.

En consecuencia, ADIUNSa exige que se liquide inmediatamente de manera correcta los haberes de diciembre y enero; y además, se proceda a abonar las prórrogas de aumentos de dedicación que no fueron abonadas hasta ahora.

