Comunicado del Grupo ENASHU respecto a las crisis sanitaria en el norte provincial

Desde hace más de seis años venimos mostrando y denunciando la crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas en el Chaco Salteño, Provincia de Salta; en el Noroeste de la Provincia de Formosa y en el Impenetrable Chaqueño, Provincia de Chaco, principalmente. Trabajamos en estas zonas realizando Operativos Sanitarios, mediante los cuales llevamos atendidas más de 10.000 personas y unas 50.000 personas han recibido y siguen recibiendo ayuda mediante el envío de medicamentos, aparatología biomédica y leche entera larga vida.

Dentro de estas incursiones hemos sufrido las inclemencias del tiempo, los malos caminos, el riesgo contraer enfermedades; además ello sufrimos sabotajes, amenazas, cortes de caminos en medio del monte, piedrazos con hondas a nuestros vehículos, cortes en las cubiertas de los vehículos 4×4 e inspecciones intempestivas de funcionarios de gobiernos provinciales.

Nuevamente estamos en preparativos de los Operativos Sanitarios para este 2020 y nuestro primer destino es la zona de Santa Victoria Este, Salta; para lo cual, como hacemos en cada oportunidad y aún más ahora ante la asunción de nuevas autoridades, enviamos varias cartas a distintos funcionarios –entre ellos la Ministra de Salud de la provincia- sin contar aún con respuesta alguna. Muchas personas nos han ayudado haciendo visible esta situación, publicando mensajes en los portales del gobierno de Salta y de sus funcionarios, también sin respuesta.

Hace unos días se hizo público un artículo periodístico desde la provincia de Córdoba solicitando la intervención de la ONG internacional Médicos sin Fronteras, frente a la publicación en los medios nacionales de la muerte de seis niños en 26 días. Esto no es un hecho nuevo sino que es uno de las tantos –y más graves- que venimos denunciando, sólo que hasta ese momento no se quiso o no se pudo mostrar esta terrible realidad.

Por todo lo antes expuesto, solicitamos que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Salta respondan nuestros mensajes para poder articular la ayuda que ENASHU presta desinteresadamente hace varios años, para poder brindar en los próximos meses asistencia sanitaria en estas zonas de riesgo permanente a la salud y a la vida de sus habitantes, con todas las garantías de seguridad que un equipo interdisciplinario de profesionales de salud bajo los pilares de una organización no gubernamental de Asistencia Humanitaria así lo amerita.

Lic. Enf. José Antonio Boggiano

Director del GRUPO ENASHU

