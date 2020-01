Diez años de prisión para un sujeto que abusó sexualmente de tres menores

La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio en feria, condenó en procedimiento abreviado a M. A. G. (52) a la pena de diez años de prisión efectiva.

El imputado fue encontrado autor material y responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (continuado) en concurso real con el delito de suministro de material pornográfico a menor de 14 años, en perjuicio de P. A. C.; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización en concurso real con promoción de la prostitución de menor de 13 años, en perjuicio de K. G. C.; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando su situación de convivencia preexistente en perjuicio de S. Y. A.

La jueza ordenó que el condenado permanezca alojado en la Cárcel Penitenciaria local y que se le extraiga material genético para su inscripción para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

M. A. G. fue denunciado el 26 de febrero de 2019 por la madre de las menores K. G. C. y P. A. C. La mujer radicó la denuncia cuando tomó conocimiento de que el imputado le había tocado las partes íntimas a su hija K. y que le había propuesto mantener relaciones sexuales a cambio del pago de mil pesos. Su hija P. le contó por su parte que el acusado la había sometido a tocamientos desde que tenía 7 años y que a partir de los 9 la accedió carnalmente. También le manifestó que, en una oportunidad, M. A. G. le había mostrado una revista con imágenes pornográficas. Además, el imputado tenía videos con imágenes de la menor desnuda, bañándose con otras amiguitas. La niña le contó a su madre que los abusos sucedían cuando iba a la casa del acusado para que le explicara matemáticas y cuando ella y su hermana se quedaban solas en casa, en momentos en que la denunciante salía a trabajar. El imputado les advertía a sus víctimas que no dijeran nada.

M. A. G. era el propietario del inmueble donde las menores residían con su madre, como inquilinas.

Por otro lado, el imputado fue denunciado el 6 de agosto de 2019 por su cuñada (hermana de su esposa), en representación de su hija S. Y. A. La mujer tomó conocimiento de que el imputado también había sometido a su hija a tocamientos impúdicos cuando la niña tenía 5 años. El hecho ocurrió cuando residían en el mismo domicilio del acusado.

Nota: Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de las menores y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...