El lunes arrancarán las actividades para el Tribuno Básquetbol (TBB)

Los conducidos por el salteño Ricardo De Cecco volverán a las prácticas el lunes 13 del corriente mes pensando en el próximo rival: Unión Abasto de Tucumán, encuentro que se disputará el viernes 24 en el Nicolás Vitale. Somos #elequipodelbarrio

Después del receso de fin de año el representante salteño en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB), Tribuno Básquetbol (TBB), pondrá manos a la obra y comenzará a entrenar el lunes que viene en el polideportivo Nicolás Vitale, zona sur de la ciudad. El primer partido del año para el verdolaga será el viernes 24 del corriente mes, como local recibiendo a Unión Abasto de Tucumán.

El elenco salteño conducido tácticamente por Ricardo De Cecco terminó primero en la División NOA con un impecable record de 12 partidos jugados, 10 ganados y 2 perdidos. El desafío para esta segunda mitad de la temporada en la fase regular será mantener la regularidad de triunfos que ubicaron en la cima de las posiciones al conjunto salteño.

El TBB superó a Riachuelo de La Rioja en su última presentación (70-66) cerrando un gran 2019. Después de un histórico récord para la institución de 9 partidos ganados de manera consecutiva, en la tercera división del básquet argentino, los dirigidos por De Cecco cayeron en tierra riojana frente a Facundo (68-61 1 de diciembre) y luego en el Vitale frente a Talleres de Tafí (66-69 el 6 de diciembre).

Tras sendas derrotas el TBB se recuperó y volvió a meter tres victorias seguidas, dos de local y una de visitante, frente a Estudiantes de Tucumán, Tucumán BB y Riachuelo.

Este lunes el plantel superior del TBB volverá a las prácticas sin modificaciones y con las ilusiones renovadas en cada uno de sus integrantes. En la parte física estarán a cargo del PF Javier Gómez, mientras que en lo táctico seguirán bajo la responsabilidad del salteño Ricardo De Cecco.

Los partidos disputados hasta el momento por el Tribuno Básquetbol son los siguientes:

TBB 66-65 Belgrano de Tucumán

Talleres de Tafí 69-72 TBB

TBB 75-68 Hindú de Catamarca

TBB 102-86 Facundo de La Rioja

Unión Abasto Tuc. 62-68 TBB

TBB 99-70 N. Avellaneda SdE

Riachuelo 64-65 TBB

Facundo 68-61 TBB

TBB 66-69 Talleres TV

TBB 75-68 Estudiantes Tuc.

Tucumán BB 73-85 TBB

TBB 70-66 Riachuelo

Próximas fechas para el TBB

TBB vs Unión Abasto de Tucumán (24-01-20)

La Rioja Basquet vs TBB (31-01-20)

Hindú de Cat. Vs TBB (20-02-20)

TBB vs Tucumán BB (14-02-20)

Estudiantes de Tuc. vs TBB (16-02-20)

TBB vs La Rioja Basquet (21-02-20)

N. Avellaneda SdE vs TBB (28-02-20)

Talleres TV vs TBB (08-03-20)

TBB vs Estudiantes de Tuc. (13-03-20)

Belgrano Tuc. vs TBB (15-03-20)

Unión Abasto vs TBB (22-03-20)

TBB vs Belgrano Tuc. (27-03-20)

