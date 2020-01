Homicidio en Asentamiento La Ciénaga: declaró el imputado y negó ser el autor del hecho

Con tribunal colegiado comenzó hoy en la Sala III del Tribunal de Juicio en feria la audiencia de debate en la causa seguida contra Víctor Alejandro Cruz (19), alias «Pila», imputado por homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Enzo Guerrero.

Durante la primera jornada se llevó a cabo la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio y, a continuación, se escuchó la declaración del imputado.

Cruz relató que la noche del 16 de diciembre de 2018 se encontraba con dos amigos frente a la plaza de Asentamiento La Ciénaga, esperando para entrar a una carpa bailable. En ese momento se acercó un sujeto a quien él no conocía (Enzo Guerrero) y les preguntó si sabían si en el lugar había cuidador de autos. Ellos le respondieron que sí y le señalaron donde estaba. Guerrero lo llamó pero el cuidador no respondió. Cruz refirió que en ese momento la víctima entró a un auto que estaba estacionado, al rato bajó y se fue caminando tranquilamente. El imputado dijo que pensó que, por su actitud, Guerrero era el propietario del vehículo. Continuó relatando que casi inmediatamente se les acercó una mujer pidiéndoles ayuda porque le habían robado algo del auto, sin precisar que era un estéreo. Él le sugirió que diera aviso en el puesto policial, que estaba ubicado a pocos metros del lugar. Dijo que la mujer no le hizo caso y, llorando, les volvió a solicitar que la ayudaran. Entonces, junto a sus dos amigos, se subieron a su auto (Fiat Uno color gris oscuro) para salir en busca del supuesto ladrón, a quien habían visto dirigirse hacia la esquina de la escuela. Cruz afirmó que él conducía y que se detuvo antes de la bajada que va hacia el río. Se bajó del auto porque vio a un grupo de muchachos que pasó corriendo y gritando «allá va, allá va», y corrió tras ellos. Solo alcanzó a recorrer media cuadra porque vio que un chico se agachaba y levantaba el estéreo que el supuesto ladrón había arrojado en su carrera. Según relató Cruz, en ese instante volvió a su auto, subió y se fue a la carpa bailable. Al otro día, cuando se levantó para ir a trabajar, llegó a su casa la policía y quedó detenido por el homicidio de Guerrero.

El imputado aseguró que no llegó hasta el lugar donde Guerrero recibió la estocada letal. Remarcó que es incapaz de hacer algo así y que nunca tuvo problemas con la víctima porque no conocía a Enzo Guerrero. También dijo desconocer los motivos por los cuales los testigos lo identifican como el autor de la agresión.

Durante la jornada también se inició la recepción de declaraciones testimoniales. Comparecieron dos oficiales de policía y una vecina de Asentamiento La Ciénaga.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces Pablo Farah (presidente), María Gabriela González y Carolina Sanguedolce (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal de la UGAP 1, Ana Inés Salinas. La defensa del imputado está a cargo de José Temporetti y Florencia Temporetti. Está previsto que finalice el 8 de enero.

El hecho por el cual es juzgado Víctor Alejandro Cruz ocurrió el 16 de diciembre de 2018, alrededor de las 23, en inmediaciones de una carpa bailable ubicada en Asentamiento La Ciénaga. Según consta en la causa, esa noche, Enzo Guerrero fue sorprendido luego de sustraer el estéreo de un auto que se encontraba estacionado en el lugar. El imputado se encontraba cerca del lugar del hecho y, mientras otros sujetos retenían a Guerrero luego de darle alcance, le asestó un puntazo en el estómago. En ese momento, la víctima se encontraba inmovilizada por otro muchacho, quien le sujetaba los brazos por detrás de la espalda. Seguidamente, Cruz se dio a la fuga.

