Zottos reclamó que la ayuda alimentaria llegue también a los lugares inhóspitos de Salta y el norte argentino

El diputado Nacional por Salta y Secretario Parlamentario del Interbloque Federal, Andrés Zottos, formuló hoy una encendida exhortación a que “se contemple a los pueblos originarios que viven en zonas inhóspitas de mi provincia y otras del Norte argentino, sin sistema bancario y a veces sin siquiera oficinas de correo, para que puedan acceder también a la ayuda alimentaria que el gobierno nacional implementará mediante una tarjeta de compra exclusiva para productos esenciales”.

Zottos, que preside también el Boloque Justicialista en Diputados, hizo el planteo “como propuesta para ayudar” en momentos que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informaba sobre los alcances del Proyecto de Ley de Emergencia Pública, en el curso de la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General en el Anexo C de la Cámara baja.

Más temprano, el legislador había adelantado que el Interbloque Federal dará quórum y votará mañana en disidencia la ley en el recinto, al tiempo que aclaró que no avala, por injusto, “dejar de lado a los jubilados que cobran un poco más y beneficiar únicamente a los de la mínima; la totalidad de nuestros abuelos, y en Salta es un tema dramático, están pasando por una situación crítica”.

También Zottos había cuestionado con énfasis las excesivas atribuciones para la reorganización del Estado Nacional que le otorgaba al Poder Ejecutivo el artículo 85 de la citada ley, el que finalmente –según anunció el oficialismo—fue eliminado.

Otro punto de disidencia son las asimetrías que produce el aumento general de las retenciones a las exportaciones sin determinar una escala diferenciada por zonas más o menos favorables, precio de los combustibles, tamaño de las explotaciones y distancias. “Son temas a consensuar para mejorar la ley hacia un federalismo real y no declamatorio”, sostuvo. Y ejemplificó subrayando que “el valor del flete no es igual para un productor salteño que para uno que vive a 50 kilómetros del puerto de Buenos Aires o el de Rosario”.

Similar eje con centro en el federalismo y la equidad tuvo su intervención ante el ministro de Desarrollo Social: “Aquí estamos hablando de que la tarjeta va a estar en los grandes centros de concentración urbana, señor ministro, y eso está perfecto. Pero de lo que se trata es de llegar a las zonas inhóspitas, como lo es la Puna donde no hay bancos y en algunos casos ni Correo, y allí la gente también come y están los mayores bolsones de pobreza e indigencia del país, en los que muchos, sobre todo niños, mueren por desnutrición. Hasta ahí desgraciadamente no llegamos y ese es el mayor déficit que tenemos los argentinos. Lo conocemos bien los salteños, los saben los santiagueños, los jujeños, chaqueños y formoseños”.

“Para resolver este olvido, esta grave carencia, debemos comprometernos todos, Gobierno Nacional, intendentes y gobernadores. Si no, no estarían todas las patas de la mesa completas para que sea firme y tenga éxito este proyecto”, concluyó el diputado Zottos.

El ministro Arroyo respondió que tendrá en cuenta sus palabras y que cada provincia deberá hacer una propuesta.

